‘Bachelet es pacifista’: CSP por respaldo a candidatura para ONU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó el apoyo de México a la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas, al describirla como una mujer pacifista.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que ya es turno de que el cargo del ente internacional sea liderado por una figura femenina.

“Ya toca mujer. Segundo, ella fue ya dos veces presidenta de Chile. Es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres, entonces por eso decidimos apoyar su candidatura”, dijo este martes Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Al recordar que hubo intención de postular a la actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que le pidió quedarse a apoyar en el plan de inversiones que se tiene para el país.

No obstante, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que se requiere la experiencia de Bárcena para la consolidación del plan de inversiones.

“Alicia es extraordinaria, es buenísima y nos va a ayudar. Además de la Secretaría de Medio Ambiente nos ayudará a todo este proceso de planeación. Que nos ayude con toda la experiencia que tiene, ya que tiene muchos contactos internacionales. Y pues muy buen plan, es el fortalecimiento del plan México”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

