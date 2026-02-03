Ven a Sinaloa como polo farmacéutico

En medio del debate global sobre fentanilo, narcotráfico y adicciones, el diputado federal Mario Zamora planteó que Sinaloa puede transformarse en una potencia industrial y farmacéutica si se apuesta por la ciencia, la legalidad y el desarrollo económico regulado.

El legislador propuso cambiar el enfoque de seguridad basado únicamente en contención y operativos, para pasar a un modelo que atienda el problema “desde su origen”, mediante el desarrollo de una industria farmacéutica regulada, enfocada exclusivamente en uso médico y clínico.

La iniciativa contempla la producción controlada de opioides médicos para manejo del dolor y cuidados paliativos, así como derivados de cannabis con fines terapéuticos, bajo protocolos científicos, trazabilidad total, supervisión sanitaria permanente y cero tolerancia a desvíos hacia mercados ilegales.

Zamora señaló que el planteamiento responde a una realidad internacional: millones de personas viven y mueren con dolor severo sin acceso adecuado a tratamientos, mientras los mercados ilícitos crecen ante la falta de rutas legales y reguladas.

Según explicó, la propuesta busca atacar de fondo las economías ilegales mediante: Prevención científica de adicciones; fortalecimiento del sistema de salud pública; desarrollo farmacéutico regulado; reconversión productiva hacia empleo formal y cooperación internacional basada en tecnología y regulación sanitaria.

El objetivo, dijo, es “quitar mercado, mano de obra y futuro social” a las economías ilícitas, sustituyendo esos espacios por empleos formales, capacitación y seguridad social, especialmente en regiones con pocas alternativas económicas.

El diputado sostuvo que Sinaloa cuenta con condiciones productivas, talento humano, experiencia agrícola y capacidad logística para integrarse a cadenas globales de valor en sectores médicos y científicos bajo estándares internacionales.

Como parte de su posicionamiento, hizo un llamado directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impulsar una cooperación bilateral basada en ciencia, tecnología y desarrollo legal.

“Si lo que se buscan son resultados reales en la reducción de adicciones, sobredosis y economías ilegales, la ruta debe ser la cooperación basada en ciencia, tecnología, regulación sanitaria y desarrollo económico legal”, expresó.

El legislador subrayó que el mundo requiere soluciones estructurales y no sólo operativos temporales.

“Sinaloa puede dejar de ser parte del problema y convertirse en parte de la solución. México puede aportar soluciones reales al mundo basadas en ciencia, legalidad y desarrollo humano”, concluyó.

