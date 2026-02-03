Salida de Adán, “decisión de él”

Los senadores Ignacio Mier y Adán Augusto López, en la reunión plenaria de Morena en febrero de 2026

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la salida de Adán Augusto López Hernández como coordinador de Morena en el Senado fue una decisión tomada por el legislador tabasqueño. “Eso es una decisión de él”, dijo.

Además, la mandataria negó que le ofreciera algún cargo público: “No, él tomó la decisión… y el partido de invitarlo. Eso fue lo que nos informó”.

Sobre las declaraciones del senador para realizar trabajos territoriales con miras a las elecciones de 2027, aseguró que él “siempre va a ayudar”.

El Dato: El senador tabasaqueño aclaró que ya había asumido el compromiso de apoyar al movimiento en la organización territorial y aclaró que se mantendrá ocupando su escaño.

Durante la conferencia de prensa ofrecida esta mañana desde la Cineteca Nacional en la IV sección del Bosque de Chapultepec, Sheinbaum Pardo aclaró que la decisión del senador no le fue comunicada de manera directa, sino que se le notificó por medio de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Le informó a la secretaria de Gobernación hace unos días, y sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces, le informó a la secretaria de Gobernación. Y tomaron la decisión, entiendo que ayer”, declaró.

Respecto a la relación que ahora entablará con la nueva coordinación que encabezará el poblano Ignacio Mier, que quedó a cargo de la bancada en la Cámara alta, la mandataria respondió: “Siempre ha habido muy buena interlocución con el Senado, muy, muy buena interlocución”.

La decisión del tabasqueño fue dada a conocer por él mismo en el marco de la plenaria de Morena en el Senado, donde explicó que se mantendrá en el cargo legislativo, pero ahora también apoyará en las “tareas políticas” de cara a los comicios del próximo año.

El liderazgo fue asumido por Mier Velasco, quien en la legislatura pasada fue el coordinador morenista, pero en la Cámara de Diputados, donde se encargó de hacer pasar las reformas enviadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El poblano se ha mantenido al tanto de las reuniones presidenciales, ya que casi desde el inicio de la actual legislatura y acoplado al arranque del sexenio, se le vio acompañar a Adán Augusto López a las reuniones que cada semana acostumbra tener la presidenta con los líderes guindas del legislativo.

La salida del exgobernador de Tabasco de la coordinación del partido oficialista fue criticada desde la oposición, donde algunos personajes políticos, como el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebraron el cambio por considerar que la interlocución entre bancadas no era adecuada con Adán al frente.

Lo anterior, derivado de los cuestionamientos emanados por la participación dentro del crimen organizado de quien fuera su secretario de Seguridad cuando fue mandatario local, Hernán Bermúdez Requena, ligado al grupo delincuencial La Barredora, de lo cual desde el inicio dijo no estar enterado.

“Confirma lo que yo he venido señalando, que han dado no solo muestras, hay hechos claros, dichos claros de sus vínculos con el crimen organizado, de su participación, no solo de solapar y proteger desde las más altas esferas del gobierno por los señalamientos que hay de vinculación con los grupos criminales”, declaró Moreno Cárdenas.

Asegura Mier que partida tomó por sorpresa a todos

› Por Tania Gómez

Ignacio Mier Velazco, nuevo coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció que la renuncia de Adán Augusto López Hernández “tomó por sorpresa a todos”.

“Es una decisión que tomó por sorpresa a todos de Adán Augusto, que lo había comentado como ya lo dijo y la presentó a través de la Secretaría de Gobernación para informarle”, señaló Mier Velazco en entrevista con Joaquín López Dóriga, en Grupo Fórmula.

El legislador reveló además que no había hablado previamente con la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema en específico.

Los senadores Adán Augusto López Hernández e Ignacio Mier Velasco, el lunes, en la reunión plenaria de Morena en la casona de Xicoténcatl. ı Foto: Especial

Consultado sobre si resulta creíble que la mandataria se haya enterado apenas el domingo, Mier insistió:

“Quiero decirte que así es. No le estoy fallando a la verdad. Tengo una relación de comunicación con la Presidenta dado de mi cargo de vicecoordinador, pero de hablar de este tema en particular, una intervención, no he tenido esa oportunidad”.

65 años tiene el nuevo coordinador de los senadores de Morena

El nuevo coordinador explicó que, tras el anuncio de López Hernández, “se activó lo que establece el estatuto en su artículo 21 y 20 que el vicecoordinador por ausencia temporal asume la función”, pero añadió que “decidimos ayer (domingo) en aras de la transparencia y de la legitimidad de una vez hacer un proceso electivo y conté con la confianza unánime de mis compañeras senadoras y senadores”.

Sobre los motivos de la renuncia de su antecesor, Mier Velazco detalló que Adán Augusto López “consideraba que su ciclo había concluido, que el reto personal que él tenía de sacar adelante las reformas constitucionales, de construir una mayoría calificada que derivó en convencer a tres compañeros senadores que habían llegado por otra opción al Senado” se había cumplido.

“Ahora sólo queda pendiente la reforma constitucional en materia político-electoral y que su ciclo había terminado y que veía en perspectiva como lo había hecho en su historia de vida política (...) estar solo un tiempo y después irse al trabajo de organización partidaria”, explicó el senador poblano.