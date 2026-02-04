¿Cómo renovar la vigencia de la Cartilla del Servicio Militar?

¿Cómo renovar la viencia de la Cartilla deL Servicio Militar?

La Cartilla del Servicio Militar Nacional (CSMN) es un documento de identificación militar que se expide a las y los mexicanos que cuentan con una edad militar, y este trámite es obligatorio para todos los que sean mexicanos por nacimiento o naturalización.

La CSMN es un trámite obligatorio, ya que de acuerdo con la Ley del Servicio Militar Nacional (LSMN) los mexicanos “tienen la obligación de inscribirse en las juntas municipales o en las oficinas consulares de México, en su calidad de auxiliares de las autoridades de la SEDENA.”

Las personas pueden renovar la vigencia de su cartilla militar mediante los resellos, y estos pueden realizarse una vez que las personas cumplan 30, 40 y 45 años de edad respectivamente.

Así se puede resellar la Cartilla del Servicio Militar Nacional

En caso de querer realizar el trámite de resello de Cartilla Militar se requieren los siguientes documentos en original y copia:

Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional liberada: Original y copia completa, incluyendo la hoja de liberación.

Acta de Nacimiento: Certificada por el Registro Civil, legible, sin alteraciones y vigente.

Identificación oficial con fotografía: Puede ser INE, Pasaporte, o Cédula Profesional

CURP

Para poder realizar la renovación de la cartilla militar se debe acudir a la Oficina de Reclutamiento de la Zona Militar que se encuentre más cerca del domicilio de la persona interesada.

Asimismo, se puede asistir al Módulo de Atención al Público de la oficina Central de Reclutamiento dependiente de la Dirección General de Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en la CDMX.

Este trámite cuenta con un periodo de ocho días hábiles para brindar una respuesta de resolución al solicitante, y para pedir información se puede comunicar vía llamada telefónica al número de teléfono 01 (55) 56 26 59 11 extensión 5506.

En caso de preferir realizar el trámite en línea, se puede ingresar a la página oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en donde se seleccionará la opción “DN13 - Resello de cartilla de identidad del SMN”.

Resello de cartila de identidad del SMN Sedena ı Foto: Captura de pantalla

Si la persona que quiere realizar el trámite es mayor de 40 años y no obtuvo la Cartilla, entonces debe presentar los siguientes documentos:

Original y copia del acta de nacimiento.

Original y copia de una identificación oficial con fotografía vigente.

Original y copia de la Clave Única del Registro de Población.

Original y copia del comprobante de domicilio vigente: Puede ser de agua, predial, télefono, luz, etc.

Dos fotografías recientes no digitalizadas de 35 X 45 milímetros, de frente a color o blanco y negro, con fondo blanco, sin retoque,que las facciones de la persona interesada se distingan con claridad, y que cumplan con las catacterísticas espcíficas en cuanto a corte de cabello y vestimenta.

Original del comprobante del pago del trámite que se podrá realizar en cualquier banco con el formato e5cinco por la cantidad de 591 pesos.

