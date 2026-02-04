‘México tiene certidumbre’, asegura Sheinbaum ante inquietudes de IP

Luego de que representantes empresariales de diversas regiones del país expresaran su inquietud y llamado a que se garanticen condiciones de certeza para las inversiones que hacen y que se buscará ampliar dentro del territorio nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les aseguró que “México tiene certidumbre”.

Durante la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, miembros del sector privado expusieron en sus mensajes la voluntad de mantenerse dentro del país y apoyar el plan para mantener el crecimiento económico y el desarrollo nacional; no obstante, también expresaron exhortos a que haya certidumbre para las inyecciones de capital en las que se trabaja.

Al final del encuentro, Claudia Sheinbaum Pardo ofreció un mensaje en el que aseguró que hay certeza y si esto no fuera así, entonces no se habrían alcanzado los indicadores de inversión extranjera directa que hubo el año pasado, ni el peso se encontraría como actualmente está, aspectos que, consideró, son muestra de la confianza que hay desde el exterior para continuar invirtiendo en México.

“México tiene certidumbre, puedo asegurárselos. El gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada nacional y extranjera. Y eso se nota en la inversión extranjera directa que tuvimos en 2025; el peso como esta hoy, no lo tendríamos si no hubiera confianza en nuestro país. Y pues invitarles a que sigamos juntos, construyendo este gran y hermoso país que tenemos”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo se dijo optimista de lo que ocurrirá en 2026 y llamó a que todos se sientan orgullosos de los recursos con los que cuenta el país, pues aseguró que en conjunto representan una “fortaleza única”.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que este 2026 pinta mucho mejor que el año anterior.

“Soy muy optimista del 2026, muy optimista, primero porque vivimos en un país glorioso, extraordinario, maravilloso y de eso debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos todos los mexicanos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que las consejeras que se definieron para establecer contacto directo en todos los estados están de manera honorífica promoviendo las inversiones, pero conforman un mismo equipo de trabajo para sostener el proyecto a lo largo de la república.

“Así que es un buen trabajo que hemos realizado pues durante ya varios meses el equipo de gobierno y con el apoyo de muchos de ustedes siempre que hay inversión pública, pues se potencia con la inversión privada y ese es la invitación que hacemos hoy en México”.

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que a lo largo de este mes se anunciarán más proyectos de la asociación entre el ámbito público y el sector privado, como se hizo este martes para la inyección de 5.6 billones de pesos para priorizar obras en el sector energético, portuario, de salud y otros de relevancia”, declaró.

Al hablar de los resultados positivos que obtuvo Pemex en 2025, la mandataria aseguró que se mantendrá la tendencia para potenciar la producción de energía en este año.

“Pemex salió muy bien en el 2025 gracias a distintos esquemas que también se construyeron conjuntamente entre secretaría de energía y Secretaría de Hacienda y este año también no solamente en petróleo sino en todo el procesamiento del petróleo también y en gas también vamos a potenciar la inversión en energía”, sostuvo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR