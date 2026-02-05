Caen 4 por desaparición de mineros

A 11 días de la desaparición de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver, autoridades reportaron la detención de cuatro personas armadas relacionadas con el caso.

Como parte del operativo de búsqueda desplegado en la sierra del sur del estado, cuatro civiles fueron detenidos en dos acciones distintas en comunidades del municipio de la Concordia, explicaron fuentes ministeriales.

En el poblado de La Concepción fueron detenidos un hombre y una mujer, a quienes se les decomisó un fusil SCAR Multi-Caliber, calibre 7.62x51 mm, una pistola Glock 22, calibre .40; 2 cargadores calibre 7.62x51 mm; un cargador calibre .40; 40 cartuchos calibre 7.62x51 mm y 15 cartuchos calibre .40.

A través de un comunicado de prensa la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa detalló que, al llegar al lugar observaron a dos civiles, quienes intentaron huir al notar la presencia de la autoridad, pero fueron alcanzados.

11 días han transcurrido desde el secuestro de los mineros

Por otro lado, en el poblado El Verde, elementos de seguridad aseguraron a dos hombres que portaban dos fusiles AK-47, ocho cargadores, 240 cartuchos calibre 7.62x39 y chalecos tácticos.

Además, la Fiscalía estatal informó que, tras cinco cateos, cuatro en Concordia y uno más en Mazatlán, fueron localizadas pertenencias atribuidas a los 10 trabajadores desaparecidos.

Entre los indicios asegurados están identificaciones, artículos personales, tres teléfonos celulares y una computadora portátil, los cuales serán analizados como parte de la investigación.

Los 4 detenidos tras las investigaciones de los mineros desaparecidos. ı Foto: Especial

El pasado 23 de enero, un grupo armado irrumpió en el campamento minero conocido como La Clementina, en la comunidad Pánuco del municipio de Concordia, y privó de la libertad a ingenieros y personal técnico que realizaban trabajos para contratistas de Vizsla Silver Corp, dedicada a la extracción de oro y plata en el proyecto “Pánuco”. Desde entonces, no se ha tenido contacto con los trabajadores.

Ante la desaparición, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, desplegó un operativo masivo con mil 190 elementos de seguridad estatal y naves artilladas para localizar a los trabajadores. A diez días de la desaparición (el 3 de febrero), no se había logrado localizar a los mineros.

Por otro lado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, refrendó el compromiso del Gobierno federal para localizar a los mineros, confirmando que todas las instituciones del Gabinete de Seguridad federal participaban en la búsqueda e investigación.

“Todo el Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la Presidenta, no vamos a parar en su búsqueda. Estamos en búsqueda de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y ya estamos participando también en la investigación”, dijo.

Durante el pasado fin de semana, la Defensa confirmó el despliegue de mil 600 elementos del Ejército nacional para reforzar la seguridad en Culiacán y Mazatlán.

Por otro lado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó sobre el reforzamiento del operativo con el despliegue de mil 190 elementos: 800 del Ejército mexicano, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional (GN), 20 ministeriales, además de tres helicópteros artillados y dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.