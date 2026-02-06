‘Malo que no hubiera dicho nada’, dice Sheinbaum tras polémica de ministro Aguilar

Claudia Sheinbaum recordó que Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN, ya había aclarado malentendido con video.

Tras las críticas que surgieron por el video en donde una trabajadora limpia los zapatos al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que habría sido negativo que el jurista no saliera a declarar y disculparse por lo ocurrido.

Este jueves se viralizó un video en el que se observa a la directora de Comunicación Social y otro colaborador se agachan para limpiar los zapatos del ministro, previo a su ingreso a la conmemoración del 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, celebrado en Querétaro.

Un incidente esta mañana se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad.



A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó… — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) February 5, 2026

Tras la difusión de las imágenes, Aguilar Ortiz aseguró haber pedido a la funcionaria que no continuara en cuanto se percató de lo que hacía y, por medio de la publicación en redes sociales, le ofreció una disculpa, asegurando que “este hecho no representa el actuar institucional de la SCJN ni de la forma en que conduzco mi desempeño público y privado”.

Consultada sobre el hecho durante su conferencia matutina, la mandataria federal comentó que el ministro ya había dado una explicación.

Sacó una comunicación, dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas… Malo sería que no hubiera dicho nada, ¿verdad? Uno puede cometer errores, ofrecer disculpas, decir, pues no fue mi intento, ocurrió esto, pasó esto en este momento y ofrezco disculpas y explicó qué fue lo que pasó. Malo sería que él no hubiera dicho nada Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Consideró que la oleada de críticas que surgieron están motivadas en origen por el desacuerdo de algunos actores políticos contra los cambios que se hicieron al Poder Judicial.

Con motivo del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, en el Teatro de la República, en la Ciudad de Querétaro, hice referencia a tres grandes reformas de nuestros tiempos: 1) la reforma en materia de los pueblos indígenas y afromexicanos que redefine al… pic.twitter.com/1Hp6NpUwWS — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) February 6, 2026

Ahora, todo lo que han hecho alrededor de esto, es en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder Judicial Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La mandataria llamó a que todos aquellos que ejercen un puesto público se conduzcan con humildad.

Es muy importante que todos los que somos parte del servicio público pues ahí siempre hay que mantener una actitud de humildad. Y en este caso pues él dio su explicación y dijo: ‘No, estuvo bien, ofrezco disculpas’ Y eso es muy bueno, es muy bueno porque de otra manera pues el haberse quedado callado hubiera sido distinto Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am