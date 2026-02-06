‘Malo que no hubiera dicho nada’, dice Sheinbaum tras polémica de ministro Aguilar

Tras las críticas que surgieron por el video en donde una trabajadora limpia los zapatos al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que habría sido negativo que el jurista no saliera a declarar y disculparse por lo ocurrido.
Este jueves se viralizó un video en el que se observa a la directora de Comunicación Social y otro colaborador se agachan para limpiar los zapatos del ministro, previo a su ingreso a la conmemoración del 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, celebrado en Querétaro.
Tras la difusión de las imágenes, Aguilar Ortiz aseguró haber pedido a la funcionaria que no continuara en cuanto se percató de lo que hacía y, por medio de la publicación en redes sociales, le ofreció una disculpa, asegurando que “este hecho no representa el actuar institucional de la SCJN ni de la forma en que conduzco mi desempeño público y privado”.
Consultada sobre el hecho durante su conferencia matutina, la mandataria federal comentó que el ministro ya había dado una explicación.
Sacó una comunicación, dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas… Malo sería que no hubiera dicho nada, ¿verdad? Uno puede cometer errores, ofrecer disculpas, decir, pues no fue mi intento, ocurrió esto, pasó esto en este momento y ofrezco disculpas y explicó qué fue lo que pasó. Malo sería que él no hubiera dicho nadaClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Consideró que la oleada de críticas que surgieron están motivadas en origen por el desacuerdo de algunos actores políticos contra los cambios que se hicieron al Poder Judicial.
Ahora, todo lo que han hecho alrededor de esto, es en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder JudicialClaudia Sheinbaum, presidenta de México
La mandataria llamó a que todos aquellos que ejercen un puesto público se conduzcan con humildad.
Es muy importante que todos los que somos parte del servicio público pues ahí siempre hay que mantener una actitud de humildad. Y en este caso pues él dio su explicación y dijo: ‘No, estuvo bien, ofrezco disculpas’ Y eso es muy bueno, es muy bueno porque de otra manera pues el haberse quedado callado hubiera sido distintoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
