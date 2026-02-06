Recibe secretario Mario Delgado Carrillo el Pliego de Demandas 2026 del SNTE

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, recibió formalmente el Pliego Nacional de Demandas (PND) 2026 por parte del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cededa Salas, donde se reafirmó el compromiso del Gobierno de México con la dignificación de las y los docentes que son el pilar fundamental del Sistema Educativo Nacional.

Durante el encuentro, en el edificio sede de la dependencia, Mario Delgado Carrillo reconoció la participación democrática de más de un millón 549 mil trabajadores de la educación en la octava consulta nacional, y aseguró que se analizará con absoluta responsabilidad cada una de las peticiones para atender las demandas legítimas del magisterio.

Mario Delgado Carrillo subrayó que bajo la directriz de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se prioriza el reconocimiento a la labor docente mediante el análisis de un incremento al sueldo tabular y la consolidación de un nuevo sistema para la carrera de las maestras y los maestros que garantice justicia laboral.

Mario Delgado Carrillo señaló que la SEP asume el reto de fortalecer la infraestructura, el mantenimiento y el equipamiento de los planteles escolares en todo el país, buscando siempre abatir los rezagos educativos en todos los niveles y asegurar que el pago de salarios y prestaciones se realice en tiempo y forma.

Asimismo, reiteró que el Gobierno de la Cuarta Transformación trabaja arduamente en la profesionalización permanente y la reducción de la carga administrativa para el personal docente, permitiendo que las y los educadores se enfoquen en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Mario Delgado Carrillo aseguró que hay disposición de ambas partes y un diálogo abierto y frontal con la comisión negociadora del sindicato para dar respuestas concretas que contribuyan al desarrollo integral de las comunidades educativas, para que la educación pública siga fortalecida y responda a las necesidades sociales y profesionales de la actualidad.

En la reunión estuvieron presentes la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez; la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, entre otros servidores públicos de la dependencia.

