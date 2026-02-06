Sheinbaum presenta a Guillermo Briceño como nuevo comandante de la Guardia Nacional

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer este viernes el cambio en la titularidad de la Guardia Nacional, que ahora estará a cargo del General de División del Estado Mayor Guillermo Briceño Lovera.

Durante el inicio de su conferencia de prensa ofrecida desde el estado de Michoacán, Claudia Sheinbaum Pardo presentó al nuevo comandante de esta agrupación, en sustitución del general Hernán Cortés, quien únicamente explicó que ahora se desempeñará en otras funciones.

“Está, lo presentamos en sociedad general, si quiere levántese, el oficial mayor Guillermo Briceño es el nuevo comandante de la Guardia Nacional el general Cortés está ocupando otro cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Anteriormente, Briceño ocupaba el cargo como titular de la Tercer Región Militar en el estado de Sinaloa y también Durango, en donde se desempeñaba desde octubre de 2024.

