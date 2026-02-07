Caso Manzo: no hay líneas descartadas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que no se descarta ninguna línea de investigación a partir de las denuncias que familiares de víctimas hacen, luego de que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, denunciara al exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, y al senador Raúl Morón, como los autores intelectuales del homicidio de su esposo, el expresidente municipal de la misma demarcación, Carlos Alberto Manzo.

El jueves, la edil exigió que se indague a ambos políticos morenistas, al suponer que podrían estar involucrados en el asesinato debido a que Manzo Rodríguez llegó a señalarlos de mantener vínculos con la delincuencia organizada.

El Dato: Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan y crítico ante la violencia que generan los cárteles, fue asesinado el 1 de noviembre durante celebración de Día de Muertos.

García Harfuch remarcó que el móvil del crimen es por parte del crimen organizado, en referencia al Cártel Jalisco Nueva Generación; sin embargo, afirmó que ninguna línea de investigación queda descartada, sobre todo cuando hay señalamientos de familiares de las víctimas.

“Todas las líneas de investigación, no hay ninguna línea que cuando una familia de una víctima denuncie, se descarte. Todas las líneas de investigación se van a agotar, todas las líneas de investigación se están trabajando con la Fiscalía General de Justicia. Pero también, cuando hay una denuncia, nosotros lo que hacemos es: parte, inicia una investigación, mas no una acusación sin pruebas”, subrayó.

Adelantó que por instrucción presidencial, este viernes sostendrá una reunión con Grecia Quiroz, para exponerle los avances que se tienen y atender las inquietudes que exponga.

El funcionario subrayó que se mantendrán los operativos para dar con todos los involucrados en el asesinato, para garantizar que no quede impune.

“Todo el Gabinete de Seguridad ha aportado información —Inteligencia Militar, Inteligencia Naval— que ha dado como resultado varias detenciones, que hemos mencionado aquí. La instrucción de la Presidenta, y también, por supuesto, nuestra responsabilidad, es que este lamentable crimen no quede impune, y vamos a continuar con las detenciones”, sostuvo.

Hacia la tarde de ayer, el funcionario dio a conocer que se reunió con la edil; sin embargo, no proporcionó más detalles de lo abordado en el encuentro.

En tanto, Quiroz ahondó en que se le dio continuidad al caso del crimen contra Manzo; compartió que durante la reunión, el secretario sostuvo que no se detendrán las labores hasta dar con quienes resulten responsables.

“El día de hoy me reuní con el secretario Omar García Harfuch, con la finalidad de poder darle continuidad al caso de Carlos, en donde asegura que en ningún momento bajará la guardia para dar con los responsables”, escribió en sus redes sociales.

También se abordaron las estrategias de seguridad que se echaron a andar para combatir la inseguridad, razón por la que agradeció el apoyo que se ha dado desde el Gobierno federal y por “la atención que se ha brindado de manera inmediata”.

Por su parte, la mandataria aseguró que ha mantenido contacto con la presidenta municipal para atender sus inquietudes.