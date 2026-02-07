Reportan día menos violento del sexenio

Un elemento de seguridad camina sobre la carretera Picacho-Ajusco, alcaldía Tlalpan, el 14 de enero.

El 5 de febrero se convirtió en el día con el menor número de homicidios cometidos dentro del territorio mexicano desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, informaron este viernes autoridades federales.

De acuerdo con los datos oficiales, el pasado jueves se reportaron 31 homicidios dolosos. Según los informes, no sólo es el día menos violento del sexenio, sino también de la entrada de la 4T al gobierno, ya que además superó al día menos violento de la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador, el 20 de enero de 2022, cuando se registraron 39 víctimas.

Según los registros, el 5 de febrero no hubo asesinatos reportados en 17 de las 32 entidades federativas.

De los casos inscritos en la incidencia delictiva, el 55 por ciento ocurrió en cinco estados: Oaxaca, Sinaloa, Morelos, Baja California y Guanajuato.

Los otros estados que también registraron asesinatos fueron San Luis Potosí, Guerrero, Puebla y el Estado de México, con dos cada uno, mientras que Chiapas, Tabasco, Sonora, Ciudad de México, Nayarit y Veracruz reportaron uno cada uno.

Hasta antes de este 5 de febrero, el día con menos homicidios en lo que va de sexenio fue el 26 de septiembre de 2025, cuando se reportaron 32 víctimas.

De hecho, el sexenio de la mandataria ha superado en menor número de víctimas al sexenio de su antecesor en al menos 10 ocasiones, ya que hubo menos de 39 reportes de ejecuciones en los días 25 de octubre, el 2 de julio, el 25 de septiembre y el 10 y 27 de diciembre de 2025, así como el 16 y 31 de enero de este año.

A su entrada al gobierno federal, la Presidenta trazó una estrategia de seguridad basada en cuatro ejes, donde el primero es la atención a las causas, cuyo objetivo es ofrecer alternativas para alejar a los jóvenes de las actividades criminales.