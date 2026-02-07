Sheinbaum inaugura Bachillerato Tecnológico en García y anuncia dos más para Nuevo León en 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este sábado el Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 299, de García, Nuevo León, y anunció que este 2026 se construirán dos más en los municipios General Escobedo y Pesquería.

“Por eso es esta preparatoria. Educación Media Superior. Este año en Nuevo León construimos dos preparatorias, y las que hagan falta”, adelantó, al reiterar que el objetivo es edificar más preparatorias cerca de las y los estudiantes.

Explicó que previo al inicio de su administración se realizó una encuesta para conocer las causas de la deserción escolar en el nivel Medio Superior, donde se detectó que la lejanía de los planteles y los tiempos de traslado eran una de las causas principales. Por ello, se determinó la construcción de más preparatorias en el país.

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum; a la izquierda, el gobernador de Nuevo León, Samuel García; a la derecha, el titular de la SEP, Mario Delgado. ı Foto: Cortesía

Agregó que con el modelo del Bachillerato Nacional se busca que en todas las preparatorias y bachilleratos públicos del país, con el respaldo de las universidades e institutos tecnológicos, las y los egresados salgan con dos certificados: de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior, y el Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior.

Anunció que buscará un acercamiento con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para que se sume a este proyecto y certifique a bachilleratos públicos de la entidad.

Destacó que el Bachillerato Nacional incorpora carreras de vanguardia como Inteligencia Artificial, Robótica o Mecatrónica, para dotar de conocimientos técnicos a las y los egresados.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, hizo un llamado a las y los estudiantes del Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 299 de García a hacer un pacto para que concluyan sus estudios y juntos erradiquen la deserción escolar.

Presidenta inaugura el Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 299 plantel García. ı Foto: Cortesía

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que este plantel en García tiene capacidad para 540 estudiantes por turno, consta de dos edificios de tres niveles cada uno, 12 aulas, cuatro laboratorios, plaza cívica y áreas verdes.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, agradeció a la Presidenta por la construcción de este plantel y por el apoyo para otras obras como el Tren del Golfo de México, que pasará también por el municipio de García. Reconoció los resultados del Gobierno Federal en materia de seguridad, que permitieron a la entidad alcanzar sus mejores indicadores de los últimos 15 años el pasado mes de enero.

cehr