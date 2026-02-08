Iglesia católica llama a fortalecer los vínculos y replantear el significado del amor

La Iglesia católica, a través de una editorial publicada en Desde la Fe, hizo un llamado a reflexionar sobre el verdadero significado del amor y a fortalecer los vínculos humanos en una sociedad marcada por la inmediatez y la fragilidad de las relaciones personales.

El texto advierte que el amor suele reducirse a emociones pasajeras o a la búsqueda de satisfacción inmediata, cuando en realidad —desde la perspectiva cristiana— debe entenderse como una decisión que implica compromiso, constancia y responsabilidad hacia los demás.

“El amor verdadero, dice el Papa, madura cuando integra el deseo, la razón y la voluntad, cuando deja de ser solo “eros” para convertirse también en “ágape”, es decir, donde sí”, asegura la editorial.

Iglesia católica ı Foto: Canva

La publicación retoma pasajes bíblicos para explicar que el amor se expresa en acciones concretas como el servicio, la paciencia y la capacidad de perdonar. Asimismo, cita enseñanzas recientes de la Iglesia para subrayar que las relaciones se construyen en la vida cotidiana mediante el diálogo, la escucha y la disposición a recomenzar, incluso en medio de los conflictos.

La editorial señala que la cultura actual tiende a debilitar los lazos personales y comunitarios al privilegiar lo inmediato y lo desechable, por lo que plantea la necesidad de recuperar una visión más profunda de los vínculos, basada en la responsabilidad afectiva y el compromiso mutuo.

Finalmente, el texto sostiene que fortalecer las relaciones personales y sociales no solo impacta en la vida familiar, sino que también puede contribuir a recomponer el tejido social y mejorar la convivencia, al promover relaciones más estables, solidarias y humanas.

