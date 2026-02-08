Se registra sismo magnitud 5.7 en Puerto Escondido, Oaxaca; suena alerta sísmica en CDMX

Un sismo magnitud 5.7 con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, activó la alerta símica y el sistema de alertamiento en teléfonos celulares en entidades al centro, occidente y sur de la República.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el movimiento telúrico ocurrió a las 15:42 horas de este domingo a 14 kilómetros al noreste del puerto oaxaqueño , ubicado en la región de la Costa.

SISMO Magnitud 5.7 Loc 14 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 08/02/26 15:42:11 Lat 15.90 Lon -96.94 Pf 17 km pic.twitter.com/N1kZVHbeTc — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 8, 2026

Al respecto, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó a través de la red social X, la activación de los protocolos de Protección Civil para evaluar posibles afectaciones en las ocho regiones de entidad.

Asimismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos activó los protocolos de evaluación y monitoreo, aunque se mantienen recorridos de supervisión para descartar riesgos, sobre todo en la región costera.

“Hasta el momento no se registran personas lesionadas ni afectaciones mayores”, informó el mandatario estatal.

Al mismo tiempo, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, descartó afectaciones en la Ciudad de México tras revisiones a infraestructura y tras sobrevuelos de aeronaves del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Tras los recorridos de patrullaje en las cinco zonas operativas y los sobrevuelos de supervisión, no se reportan novedades relevantes, daños ni afectaciones hasta este momento. pic.twitter.com/fsw0bPltOP — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 8, 2026

¿Cuándo y a qué hora será el primer simulacro nacional 2026?

Para hacer frente a situaciones de emergencia en caso de sismo, el próximo 18 de febrero, a las 11:00 horas, se llevará a cabo el primer Simulacro Nacional de 2026.

Para el primer ejercicio de prevención, la hipótesis será un sismo magnitud 7.2 con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, en Oaxaca.

Para este 2026, Brugada Molina anunció que se llevarán a cabo tres simulacros con el objetivo de preparar a la población mexicana ante movimientos telúricos.

La segunda fecha tentativa sería en mayo, y la tercera, que se mantiene cada año debido a su carga histórica por los sismos de 1985 y 2017, será el 19 de septiembre.

📢¡Prepárate y participa en el #PrimerSimulacro2026!



🚨El próximo 18 de febrero, en punto de las 11:00 horas, se activará la #AlertaSísmica en la Ciudad de México.



Registra tu inmueble en ⬇️⬇️⬇️:https://t.co/fUblFs3HrV



Con este ejercicio reforzamos nuestros protocolos de… pic.twitter.com/IL4P54ObnS — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 28, 2026

