Somos MX alcanza mínimo de afiliaciones para registrarse como partido político

Somos MX alcanza el mínimo de afiliaciones para registrarse como partido político ante el INE.

La asociación civil Somos MX, liderada por Emilio Álvarez Icaza y otras figuras políticas, alcanzó el mínimo de afiliaciones para registrarse formalmente como partido político, y cumplir su aspiración de contender en las elecciones de 2027.

Así lo informó el mismo Álvarez Icaza Longoria en una publicación en redes sociales, en donde destacó que Somos MX alcanzó el mínimo de 256 mil afiliados.

Ya llegamos. En @SomosMxMexico hemos llegado a la meta de 256 mil personas para ser la oposición que México necesita. Esto apenas comienza. Emilio Álvarez Icaza Longoria, en X



Para registrarse como partido político, Somos MX, además, necesita 200 asambleas distritales o 20 estatales. Según informó a inicios de este mes, ya había superado el primer número, con 227 asambleas distritales registradas.

Ahora, se encuentra en revisión la declaración de principios, programa de acción y estatutos.

De aprobarse el registro de Somos MX como partido político ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el mismo podría contender en los comicios de 2027, en donde se elegirán 17 gubernaturas y más de dos mil presidencias municipales, se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán jueces y magistrados del Poder Judicial.

Sin embargo, de acuerdo con la ley electoral, no podrá participar en ningún tipo de alianza, y deberá obtener al menos el 3.0 por ciento de la votación para conservar su registro.

En fotografía de archivo, una asamblea de Somos MX. ı Foto: Somos MX

Somos XM, un posible nuevo partido político en México, se ha consolidado como una plataforma para reunir a la oposición, y ha declarado su intención de frenar el avance de Morena, partido dominante, en los comicios de 2027.

Somos México reafirmó su propósito de ser una fuerza de unidad no de división y analizar las modalidades de apoyo a las fuerzas opositoras e impedir que Morena pueda ganar en las elecciones de las 19 gubernaturas en juego y en los Congresos y Alcaldías. Somos MX, en un comunicado



Somos MX agradece confianza de la ciudadanía y llama a afiliarse. ı Foto: Somos MX

Asimismo, el movimiento ha criticado al sistema de partidos actual, al cual consideran agotado y en necesidad de una nueva forma de oposición.

Somos MX se define como un movimiento que defiende la autonomía de las instituciones, la transparencia y el equilibro de poderes. Asimismo, buscan volver a dar impulso a la democracia después de que, acusan, los partidos tradicionales han perdido conexión con la base social.

Sin embargo, Somos MX también ha sido criticado por su estrecha relación con el movimiento “Marea Rosa”, que abiertamente apoyó a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, en 2024.

