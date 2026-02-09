Bienestar abre registro para pensión a adultos mayores y apoyo a mujeres de 60 a 64 años

La Secretaría del Bienestar informó que del 10 al 14 de febrero iniciará la entrega de las Tarjetas Bienestar a las personas que se registraron en diciembre en las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

De acuerdo con lo presentado este lunes en la Conferencia del Pueblo por la titular de la dependencia, Ariadna Montiel, los beneficiarios recibirán un mensaje SMS con la fecha, hora y lugar donde deberán acudir para recoger su tarjeta.

Ariadna Montiel informó que el registro se realizará conforme a la inicial del apellido. ı Foto: Captura de video

Asimismo, Ariadna Montiel anunció que del 16 al 22 de febrero se abrirá un nuevo periodo de registro para ambos programas en los Módulos del Bienestar, cuyo domicilio puede consultarse en la página gob.mx/bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

En caso de no poder realizar el trámite de manera presencial, se podrá agendar una visita domiciliaria.

La secretaria del Bienestar explicó que el registro se llevará a cabo conforme a la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario:

Lunes 16 de febrero: A, B, C

Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 y domingo 22: Todas las letras

Por otra parte, la funcionaria informó que este 10 de febrero se realizará el primer pago del año del programa Sembrando Vida a 420 mil sembradoras y sembradores, quienes recibirán 6 mil 450 pesos, lo que representa una inversión social de 2 mil 923.5 millones de pesos.

Además, destacó que, a través del programa Salud Casa por Casa, al 8 de febrero se han otorgado 10.7 millones de consultas médicas a adultos mayores y personas con discapacidad en todo el país.

Requisitos para el registro a Pensiones Bienestar

Las personas interesadas en inscribirse a las Pensiones Bienestar deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía

CURP certificada

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Teléfono de contacto

