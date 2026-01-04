Calendario de pagos Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026 ¿A quién le toca HOY 5 de enero?

Para 2026 la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tendrá un aumento, mismo que las y los benefiriacios podrán ver reflejado a partir del depósito correspondiente a enero.

La Pensión Bienestar Adultos Mayores es un apoyo económico que se brinda por parte del Gobierno a adultos mayores de 65 años de edad o más, con la finalidad de brindarles un respaldo económico.

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, a partir de los depósitos de enero, que corresponden al bimestre enero-febrero, las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar Adultos Mayores podrán disponer de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Pago de Pensión y Programas del Bienestar ı Foto: Especial

¿Cuál es el calendario de pagos de la Pensión Bienestar Adultos Mayores?

A partir del primer lunes del mes las y los beneficiarios de la Pensión Bienestar Adultos Mayores podrán disponer de este apoyo económico de manera escalonada.

Los depósitos correspondientes al primer bimestre del 2026 podrán ser recibidos por aquellas personas que cuenten con su tarjeta del Banco del Bienestar tomando en cuenta la primer letra de su primer apellido.

El calendario de pagos tentativo de la Pensión Bienestar Adultos mayores del bimestre enero-febrero 2026 es el siguiente:

Lunes 5 de enero: A

Martes 6 de enero: B

Miércoles 7 y jueves 8 de enero : C

Viernes 9 de enero: D, E, y F

Lunes 12 y martes 13 de enero: G

Miércoles 14 de enero: H, I, J, y K

Jueves 15 de enero: L

Viernes 16 y lunes 19 de enero: M

Martes 20 de enero: N, Ñ, O

Miércoles 21 de enero: P, Q

Jueves 22 y viernes 23 de enero: R

Lunes 26 de enero: S

Martes 27 de enero: T, U, y V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y, y Z

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional y universal, por lo que es dispersada a las y los adultos mayores “sin importar condición social o económica, ideología o creencias.”

Aumentos de Pensión Bienestar 2026 ı Foto: Redes Sociales

¿Cuáles son los requisitos para la Pensión Bienestar Adultos Mayores?

Para ser beneficiaria o beneficiario de la Pensión Bienestar Adultos Mayores, los solicitantes deben tener 65 años cumplidos, ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización y residir actualmente en la República Mexicana.

Para realizar el registro se requieren los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente: credencial para votar o del Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto, debe ser celular y de casa

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.