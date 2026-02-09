Entrega Claudia vivienda en NL; va por 80 mil ahí

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, encabezó este domingo la entrega de 53 hogares del programa Viviendas para el Bienestar, en el desarrollo habitacional Villas de Palmanova, del municipio de Juárez, Nuevo León.

Acompañada del gobernador Samuel García Sepúlveda y funcionarios federales, la jefa del Ejecutivo federal agradeció al mandatario estatal y al presidente municipal por el apoyo al programa, que tiene como meta construir 1.8 millones de viviendas en todo el país para los que menos tienen.

Sheinbaum Pardo cerró una gira productiva que inició el viernes en Michoacán, con La Mañanera del Pueblo, la supervisión de la autopista Siglo XXI y del Distrito de Riego 020 para eficientar el uso del agua en la producción agrícola, además de la entrega de Programas para el Bienestar.

El Dato: La beneficiaria Deyra Yazmín Torres expresó su agradecimiento a la mandataria por este programa, el cual le permitirá recibir su casa después de mucho tiempo de espera.

Continuó el sábado en San Luis Potosí para inaugurar la Unidad Académica Soledad de Graciano Sánchez, de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, donde informó que todos los estudiantes recibirán la beca de mil 900 pesos bimestrales de apoyo en transporte Gertrudis Bocanegra. El domingo, en Nuevo León, inauguró un Bachillerato Tecnológico en García y supervisó el avance del Hospital Regional de Especialidades del IMSS en Santa Catarina.

“Si se fijan, ¿qué es lo que estamos construyendo? Bienestar, por eso nuestros programas llevan el nombre de Bienestar, porque significan derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho a un ingreso justo para todas las familias mexicanas”, señaló.

Además, destacó que gracias a estos programas se redujo la pobreza en seis años en 13.5 millones de mexicanos y disminuyeron las desigualdades.

El director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó que la meta de construcción de vivienda por parte del instituto aumentó de 30 mil a 67 mil casas, lo que representa una inversión de más de 40 mil millones de pesos. A la fecha tienen contratados 11 proyectos que suman 10 mil 700 viviendas, de los cuales en ocho proyectos ya inició la obra. Agregó que ya cuentan con casas muestra en los municipios de Pesquería, Ciénega de Flores, Sabinas Hidalgo, Juárez, General Escobedo y Cadereyta.

La presidenta Claudia Sheinbaum, flanqueada por el gobernador Samuel García y Edna Elena Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, ayer, en la entrega de viviendas en Juárez, NL. ı Foto: Especial

Sobre el desarrollo Villas de Palma Nova en Juárez, donde se construyen mil 576 viviendas, se realizó la entrega de llaves este domingo como parte del programa que beneficia a los trabajadores con menores ingresos.

La Presidenta explicó que durante su administración se busca garantizar el acceso a la vivienda como un derecho y por ello se redujeron los requisitos para que una persona con Infonavit pueda obtenerla con un sueldo de uno o dos salarios mínimos y con seis meses de antigüedad, con una medida mínima de 60 metros cuadrados que garantizan una vivienda digna según estándares internacionales.

Señaló que la inversión privada es muy importante en el país, porque genera empleo, pero hay asuntos que le corresponden al Estado. Subrayó que las familias necesitan vivienda, buen salario, educación desde preescolar hasta universidad, y centros de salud y hospitales.

Destacó que más de cinco millones de mexicanas y mexicanos son beneficiarios del programa de reducción de créditos impagables del Infonavit que se otorgaron durante administraciones pasadas, así como 400 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). En Nuevo León se han reestructurado 610 mil créditos impagables.

Por otro lado, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que, de las más de 80 mil viviendas que se construirán en Nuevo León como meta sexenal, 67 mil serán de Infonavit, 10 mil de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y cuatro mil del Fovissste, además de tres mil escrituras a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus). Este domingo, además de las viviendas, se entregaron 453 constancias de créditos liquidados del Fovissste y 532 escrituras del Insus.

Por su parte, el gobernador Samuel García dio la bienvenida a la Presidenta y agradeció la visita, considerando que la vivienda no es un lujo, sino un derecho de las y los mexicanos.