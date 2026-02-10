¿A qué hora inicia y termina el ayuno del miércoles de Ceniza? Esto sabemos

Con la llegada del Miércoles de Ceniza inicia formalmente la Cuaresma dentro del calendario litúrgico católico, una temporada de 40 días de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

Entre las principales prácticas religiosas de esta fecha se encuentra el ayuno, una tradición para millones de fieles, pero también una de las tradiciones que más dudas genera cada año.

¿Existe una hora exacta en la que empieza y termina?

De acuerdo con la normativa oficial de la Iglesia Católica, el ayuno del Miércoles de Ceniza no está ligado a la misa ni a la imposición de ceniza. Es una disciplina que corresponde al día completo dentro del calendario civil.

En términos prácticos, el ayuno inicia a las 00:00 horas del Miércoles de Ceniza y concluye a las 23:59 del mismo día. Es decir, abarca toda la jornada y no depende del momento en que la persona acuda al templo ni de la hora en que reciba la cruz de ceniza en la frente.

A diferencia de otras religiones, la Iglesia Católica no establece un ayuno absoluto sin ingerir alimentos. La norma señala que el fiel puede realizar una sola comida fuerte durante el día y, adicionalmente, dos comidas pequeñas que no deben equivaler juntas a otra comida completa. El consumo de líquidos está permitido.

Paralelamente se debe cumplir la abstinencia de carne. Esto significa que los creyentes no pueden consumir carne roja ni de ave —como res, cerdo o pollo— aunque sí están permitidos pescado y mariscos, así como productos derivados como leche, queso y huevo.

Las obligaciones no aplican a todos por igual. La abstinencia de carne es obligatoria a partir de los 14 años de edad, mientras que el ayuno solo corresponde a fieles entre los 18 y los 59 años.

La propia Iglesia establece excepciones para enfermos, mujeres embarazadas, adultos mayores debilitados o personas cuyo trabajo implique desgaste físico considerable.

¿Cuáles son los días que se debe hacer ayuno?

El Miércoles de Ceniza, junto con el Viernes Santo, son los únicos dos días del año en que el ayuno es obligatorio para los católicos de rito latino. La práctica forma parte de las llamadas “obras penitenciales”, cuyo sentido, según la enseñanza eclesial, es promover la conversión espiritual, la reflexión y la preparación para la celebración de la Pascua.

Por otro lado, autoridades religiosas han reiterado que recibir la ceniza no es lo que activa el ayuno, ya que se trata de un sacramental simbólico que recuerda la fragilidad humana, mientras que la obligación penitencial corresponde al calendario litúrgico completo.

Cada año, parroquias en México registran una alta asistencia de fieles durante esta jornada, considerada una de las fechas religiosas con mayor participación, incluso entre personas que no acuden regularmente a misa.

