Claudia Sheinbaum afirma que reducción de homicidios dolosos es un logro de todo México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la reducción del 42 por ciento de los homicidios dolosos en 16 meses de gobierno, por lo que aseguró que “es un logro de todo México”.

En un video publicado en las redes sociales, la mandataria federal dimensionó el logro alcanzado en seguridad, al afirmar que se cometen 36 homicidios menos cada día en México.

“Vamos avanzando y es algo que debemos compartir juntos, porque finalmente no solo es un logro del gobierno, es un logro de todo México”, dijo Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México atribuyó la baja en el delito de homicidio dolosos a la estrategia del fortalecimiento de la Guardia Nacional y el apoyo a los jóvenes con programas sociales.

“Desde que llegamos al gobierno nos planteamos una estrategia que consta principalmente de dos ejes. Uno, atender a los jóvenes, por eso hemos estado construyendo más escuelas, fortaleciendo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por eso hemos dado más becas, es decir, apoyar a las y a los jóvenes de México para evitar que lleguen un grupo delictivo. Y por otro lado, cero impunidad. Esa es la estrategia y consta de cuatro áreas principales. Atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional en el caso de los estados más y mejor policía, inteligencia e investigación que le hemos fortalecido mucho y por otro lado mucha coordinación con los estados y mucha coordinación entre nosotros”, dijo.

Pese al buen panorama mostrado en materia de seguridad, la mandataria federal reconoció que aún falta hacer más, con el trabajo diario.

En 16 meses de gobierno, disminuimos 42 por ciento el homicidio doloso; significa 36 personas menos cada día desde septiembre 2024.



El mes pasado fue el enero más bajo desde 2016. Entregamos resultados con el trabajo profesional, coordinado, y honesto del Gabinete de Seguridad,… pic.twitter.com/TJ1sRpEmnk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 11, 2026

Sheinbaum compara administraciones de Calderón y Peña

Claudia Sheinbaum realizó un comparativo de los homicidios dolosos que se cometían en las administraciones de los expresidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En ellas, dijo, se registró un incremento en el número de personas que morían cada día por homicidio. En el primer caso, señaló que se pasó de 28.6 homicidios diarios a 70.9 homicidios. En la administración de Peña Nieto llegaron a 100.5 homicidios diarios en el 2018.

“Fíjense como en el sexenio de Felipe Calderón los homicidios aumentaron de manera impresionante, de 28.6 homicidios diarios a 70.9 homicidios Después en el sexenio de Peña Nieto llegaron a 100.5 homicidios diarios en el 2018. En el sexenio el presidente López Obrador dejó de aumentar y comenzó a disminuir y nosotros en el 2025 redujimos en 30% los homicidios dolosos”, concluyó.

JVR