¿Cuándo es Jueves y Viernes Santo en 2026? | FECHAS y CALENDARIO

Estos días se celebran el Jueves y Viernes Santo de 2026.

La Semana Santa está cerca y, con ella, sus ansiadas vacaciones. Mientras que los estudiantes gozan de dos semanas completas de descanso, algunos trabajadores pueden descansar toda la semana o bien solo dos de sus días, considerados los más importantes: Jueves y Viernes Santo.

El Jueves y el Viernes Santo son, junto con el Domingo de Resurrección, los días más importantes de la Semana Santa, y aquellos en donde es más común tomar un descanso (sí, también es cuando están más llenas las playas y los hoteles).

Jueves y Viernes Santo son los días más activos de la Semana Santa. ı Foto: Cortesía

Si quieres ir planeando tus vacaciones, o simplemente tienes curiosidad de saber cómo se organiza el calendario de la Semana más esperada de la primera mitad del año, aquí te contamos cuándo “caen” el Jueves y Viernes Santo en 2026.

TE RECOMENDAMOS: Esperan acuerdos de la Cámara Alta Monreal llama a respaldar iniciativa presidencial de 40 horas

¿Qué días caen el Jueves y Viernes Santo en 2026?

La Semana Santa comprende los días en los que se rememora la Pasión de Cristo, el episodio más importante para los creyentes católicos, que se conforma por la crucifixión y resurrección de Jesús.

Así, dentro de la Semana Santa se encuentran el Jueves Santo, que recuerda el día antes de la crucifixión, donde ocurrió la Última Cena, así como el Viernes Santo, que rememora la crucifixión misma.

Cuaresma y Semana Santa son un periodo de rituales religiosos. ı Foto: Adobe Stock

Después, está el Domingo de Resurrección, que celebra la vuelta a la vida de Jesús. Este día también marca el inicio de la Semana de Pascua.

El Jueves Santo y el Viernes Santo suelen ser los días en los que muchos trabajadores descansan (aunque no es un feriado oficial). Asimismo, al oriente de la Ciudad de México, durante el Jueves Santo, se celebra la representación de la crucifixión, una tradición que reúne a miles de familias.

Entonces, ¿qué día “caen” el Jueves y Viernes Santo de 2026? Recuerda que no se celebra en un mismo día cada año, y el día en el calendario va cambiando conforme el resto de actividades de la Semana Santa.

Los días Jueves y Viernes Santo se lleva a cabo el viacrucis en Iztapalapa. ı Foto: Galo Cañas Rodríguez @Cuartoscuro

De esta forma, el Jueves Santo de 2026 se celebra el 2 de abril, y el Viernes Santo, el 3 de abril.

Por otro lado, el 4 de abril se conmemora el Sábado de Gloria y, un día después, el 5 de abril es el Domingo de Resurrección, día que también inicia la Semana de Pascua.

Y si te estás preguntando cómo se eligen los días en el calendario de la Semana Santa, la respuesta es sencilla. Primero, se determina el día de Pascua, que es el primer domingo después de la primera luna llena que ocurre después del equinoccio de primavera.

A partir de la Pascua se define la Cuaresma y la Semana Santa (los días antes) y la Semana de Pascua (los días después).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am