Más de 3.5 millones de personas beneficiadas con atención a las causas: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que más de 3.5 millones de personas se han beneficiado con la estrategia de Atención a las Causas que Generan la Violencia, mediante la cual se brindaron más de 5 millones de servicios.

Al presentar los avances del Eje 1 de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en la Conferencia del Pueblo, señaló que, del 01 de octubre de 2024 a la fecha, con “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, la población canjeó de forma anónima y voluntaria 9 mil 128 armas de fuego por dinero en efectivo, acción en la que participan la Secretaría de la Defensa Nacional e Iglesia Católica.

Destacó que la coordinación de dependencias del Gobierno de México permitió entregar más de un millón 948 mil artículos nuevos de manera gratuita mediante el Tianguis del Bienestar, además de visitar casi 300 mil hogares para identificar necesidades y acercar programas y servicios.

Indicó que se recuperaron 373 espacios públicos que antes eran basureros o lugares inseguros, donde ahora en el 80% se realizan actividades lúdicas, culturales o deportivas de forma permanente.

A través de las 298 Mesas de Paz Estatales y Regionales se realizaron 7 mil 310 Jornadas por la Paz, con la participación de más de un millón de vecinos en tequios, reforestaciones y Senderos Seguros.

En la campaña por la Paz y Contra las Adicciones, 856 mil 464 jóvenes participaron en actividades deportivas y culturales con el Imjuve y Conade. En salud se superaron 500 mil acciones médicas y se conformaron 353 Comités de Paz.

También se llevaron servicios y trámites a las 456 Ferias de Paz, entre ellos la expedición de actas de nacimiento, matrimonio, defunción y credenciales para votar. Casi 300 mil jóvenes participaron en talleres; 67 mil asistieron a Ferias de Empleo y Emprendimiento y 247 mil se inscribieron en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Rodríguez añadió que el 12 de enero se instalaron 10 Consejos de Paz y Justicia Cívica estatal y municipales en Tamaulipas y se apoya el Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha y el Plan por la Paz y la Justicia en Michoacán.

En Chicomuselo y Tila, Chiapas, se realizó la Asamblea Comunitaria; brigadas del IMSS brindaron 10 mil 391 consultas odontológicas y médicas y la CFE restituyó el servicio en Tierra Blanca en beneficio de familias del barrio El Calvario. En Gómez Palacio, Durango, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social recuperó espacios públicos y la Secretaría de Cultura realizó conciertos y talleres de artes plásticas con más de 100 mil participantes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR