Se investiga causa del plagio, señala Claudia

EL HALLAZGO sin vida de cinco de los 10 mineros secuestrados en Sinaloa fue lamentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que se mantendrán las indagatorias para establecer las causas que generaron este hecho.

“Estamos buscando todo lo que pudo haber hecho, todo lo que pudo haber causado esta situación. Ya el Gabinete de Seguridad tendrá que informarlo, pero lamentamos mucho lo ocurrido y estamos cerca de las familias y que no vuelva a ocurrir una situación así”, dijo ayer.

El pasado jueves fue localizada una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, donde han sido localizados restos humanos relacionados con el caso de trabajadores mineros privados de la libertad.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Marcha de la Lealtad

La mandataria ratificó que la información se obtuvo de las declaraciones dadas por los detenidos vinculados al caso, cuya captura se supo el fin de semana.

“Hay detenidos en este este caso y los propios detenidos fueron quienes mencionaron la información que después se tuvo”, declaró, y mencionó que la instrucción fue que la Secretaría de Gobernación mantuviera contacto con las familias de los mineros.

Descartó que por ahora se haya entablado diálogo con la empresa canadiense para la que trabajan. “No, directamente no (ha dicho algo la minera), no tengo conocimiento si lo hizo en recientes días a Relaciones Exteriores, no me ha comentado. Es una minera canadiense, pero estamos buscando todo lo que pudo haber causado esta situación”, manifestó.