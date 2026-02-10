Senadoras de Morena se deslindan de salón de belleza; Juanita Guerra reprocha falta de solidaridad | VIDEO

“¡Falso!”, afirmaron al unísono las senadoras Andrea Chávez Treviño y Cynthia López Castro, de Morena, quienes se deslindaron de haber promovido la reapertura de un salón de belleza en oficinas del Senado de la República.

Tras reiterar que desconocían la instalación del espacio, las legisladoras se retiraron sin responder a los señalamientos de la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, quien acusó que sus aliadas morenistas “no han sido solidarias” .

Las senadoras de Morena Andrea Chávez y Cynthia López Castro rechazaron haber sido las promotoras de la reapertura de salón de belleza del Senado en 2024 y así evadieron los señalamientos. (Chávez de plano huyó) pic.twitter.com/aLQRBqUgXd — Angel Gallegos (@gallegoso) February 10, 2026

La semana pasada, la revista Proceso reveló que en una oficina de la Cámara alta operaba un salón de belleza equipado con diversos artículos para servicios de estética y maquillaje. En ese espacio, en medio de su jornada laboral, fue captada Juanita Guerra mientras se aplicaba un tinte, y al ser cuestionada reconoció que el lugar llevaba un año en funcionamiento.

Ante la polémica, personal del Senado colocó sellos de clausura al salón de belleza, pese a que la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, aseguró que “no es nada fuera de lo normal”, al señalar que existe un espacio similar en la Cámara de Diputados y que las y los legisladores pagaban los servicios con sus propios recursos.

El Senado de la República tiene un salón de belleza para algunos trabajadores, opera de am a pm y solamente cuando hay Sesión Plenaria.



Durante la sesión de este día, la senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, se estaba colocando un tinte.



De acuerdo a un recorrido que… pic.twitter.com/Ao804SsR5a — Proceso (@proceso) February 4, 2026

Al respecto, este 10 de febrero la senadora del Partido Verde reiteró que desde hace un año fue invitada por legisladoras de su bancada a acudir al salón de belleza, donde, aseguró, pagó 500 pesos por la aplicación de un tinte.

No obstante, evitó revelar los nombres de quienes la invitaron y presentó un oficio a la Mesa Directiva del Senado para que se aclare quién promovió la reapertura del espacio, el cual había sido cerrado en 2018 , cuando Ricardo Monreal Ávila asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Tengo enorme respeto, sororidad y, sobre todo, siempre estaré respetando a mis compañeras. Jamás las expondré, al contrario, por respeto como mujeres, quien haya hecho la invitación a todas las demás [legisladoras] de los distintos grupos parlamentarios, tendrán que decir quiénes fuimos invitadas y quién instaló ese lugar”, declaró ante medios de comunicación.

▶️#VIDEO | La senadora morenista Juanita Guerra, quien fue captada mientras se le aplicaba un tinte en el salón de belleza clandestino del Senado, aseguró que fue invitada por senadoras de su bancada desde hace un año a usar esas instalaciones, donde, dijo, pagó 500 pesos por el… pic.twitter.com/fZhjMaWUNQ — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 10, 2026

Juanita Guerra detalló que al menos tres de sus compañeras senadoras la invitaron a los servicios del salón de belleza, a quienes reprochó su falta de solidaridad.

“Mis compañeras no han sido solidarias. Quienes me invitaron no han tenido solidaridad, al contrario, han dicho que no conocen ni siquiera el lugar cuando ellas me invitaron”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, sugirió que el “abuso a su imagen” sucede tras haber denunciado a funcionarios públicos del municipio de Cuautla, en Morelos, por presuntos vínculos con grupos criminales.

💇🏻‍♀️Falta de solidaridad de sus compañeras, denuncia la senadora Juanita Guerra 😳



Rompió en llanto tras asegurar que se trató de “fuego amigo” debido a denuncias que ha hecho en Cuautla.



Añadió que ninguna de las senadoras del oficialismo ha querido decir por quién fueron… pic.twitter.com/uoIYqsx5Qp — Laura Brugés (@LauraBruges) February 10, 2026

Por separado, Cynthia López Castro insistió en que no está involucrada en el salón de belleza y calificó como “triste” la cobertura en medios de comunicación al respecto, al considerar que se trata de un asunto “absolutamente irrelevante” y por el que llamó a periodistas a dar “vuelta a la página”.

“Estar difundiendo así esa nota mediática me pareció una falta de ética, además, como si descubrieran el hilo negro. Una estética estuvo seis años en la Cámara de Diputados y nunca nadie dijo nada. Son temas absolutamente irrelevantes. (...) Me parece triste que llevan los medios de comunicación una semana hablando de una estética. Hay temas relevantes de este país que difundir ”, reprendió ante cuestionamientos de la prensa.

Ya denle la vuelta a la página: López Castro regaña a periodistas por cubrir la estética del Senado.



La morenista Cynthia López Castro negó haber promovido la reapertura del salón de belleza en la cámara alta, tras su suspensión como política de austeridad. pic.twitter.com/DsQkizsPx9 — Angel Gallegos (@gallegoso) February 10, 2026

