Tereso Medina alza la mano para dirigir la CTM

Tereso Medina, secretario adjunto de la CTM, el pasado 16 de octubre, en el VI Congreso General del SITIHGA.

El secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina, anunció su intención de contender por la dirigencia nacional de la central obrera, en un momento considerado clave para el futuro del sindicalismo mexicano, tras la decisión de Carlos Aceves del Olmo de no buscar la reelección al frente de la organización.

A través de un comunicado, Medina Ramírez confirmó que encabezará la Planilla Unidad Nacional de la CTM, con la que buscará conducir un proceso de relevo ordenado, preservar la estabilidad interna y fortalecer el papel político y sindical de la confederación en un contexto de cambios profundos en la legislación laboral y en la relación entre sindicatos, empresas y gobierno.

El Tip: La dirigencia de la CTM no sólo define la ruta del sindicalismo tradicional, sino también su interlocución con el Gobierno federal, el Congreso y el sector empresarial.

Subrayó que su propuesta prioriza la unidad, el diálogo y la construcción de consensos al interior de la central: “Mi compromiso es sumar, escuchar y construir, privilegiando siempre el interés superior de la CTM y de su base trabajadora”.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Marcha de la Lealtad

El anuncio ocurre luego de que Carlos Aceves del Olmo, exsenador y dirigente histórico del sindicalismo corporativo, informara la semana pasada que no buscará su reelección y que concluirá el periodo para el que fue electo el próximo 23 de febrero, abriendo así la carrera por la sucesión en una de las organizaciones sindicales más influyentes del país.

La apuesta de Tereso Medina por una planilla de unidad apunta a evitar fracturas internas en un momento en el que la CTM enfrenta el reto de redefinir su papel frente a nuevas expresiones sindicales, mayor competencia por la representación de los trabajadores y un entorno laboral más regulado.

Dirigentes cercanos a la confederación han señalado que el proceso de sucesión será determinante para mantener la cohesión interna y la capacidad de interlocución política de la central obrera, así como su influencia en la discusión de temas clave como salarios, jornada laboral, seguridad social y condiciones de trabajo.