Detienen a 9 personas tras ataque a elementos de la Marina en El Limoncito; un agresor fue abatido

Nueve civiles armados fueron detenidos tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina ocurrió este miércoles en la comisaría El Limoncito, sindicatura de Jesús María ubicada al norte de Culiacán, Sinaloa.

Durante la refriega fue abatido uno de los agresores, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien identificó a los detenidos como “integrantes de la delincuencia organizada” .

En una breve publicación en la red social X, Harfuch detalló que la agresión ocurrió cuando efectivos de la Marina realizaban patrullajes en El Limoncito “para prevenir delitos”.

Desde las primeras horas de este 11 de febrero se reportaron disparos y la presencia de elementos federales en la sindicatura de Jesús María, donde es conocida la presencia del Cártel de Sinaloa, específicamente la facción de “Los Chapitos”.

Vecinos de El Limoncito captaron en video el sobrevuelo de helicópteros, mientras, al fondo, se escuchaban múltiples detonaciones que desataron el pánico entre la comunidad.

Tras el enfrentamiento, las autoridades aseguraron armamento de alto calibre, un lanza granadas, 89 artefactos explosivos, granadas, así como equipo táctico y vehículos.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad desplegaron un dispositivo en la zona, con recorridos terrestres a bordo de vehículos blindados Black Mamba y el sobrevuelo de helicópteros de la Marina.

“Los operativos continúan y se seguirá informando”, apuntó García Harfuch.

