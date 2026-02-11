Diputados autorizan turno inmediato a comisiones de minuta sobre reducción de la jornada laboral

El Pleno de la Cámara de Diputados autorizó, en votación económica, que en cuanto se reciba del Senado de la República la minuta que reforma el artículo 123 de la Constitución en materia de reducción de la jornada laboral, ésta sea turnada de inmediato a comisiones para su análisis y dictamen.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, informó que, ante la próxima recepción del proyecto aprobado por la Cámara alta, se consultó a la Asamblea si se autorizaba que la minuta se remitiera de manera directa a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, precisó que el documento deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria y que el trámite se formalizará oficialmente en la siguiente sesión del Pleno.

“Ante la próxima recepción de la minuta del Senado que reforma el artículo 123 constitucional en materia de reducción de la jornada laboral, se solicita consultar, en votación económica, si se autoriza que, una vez recibida la minuta, se turne de inmediato a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social para dictamen”, expresó desde la Mesa Directiva.

Más adelante, López Rabadán recordó que, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán remitidas a las comisiones correspondientes, y su turno será publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Tras desahogar los asuntos previstos, la presidenta levantó la sesión y citó para la siguiente reunión ordinaria, que tendrá lugar el martes 17 de febrero a las 11:00 horas.

La minuta sobre la reducción de la jornada laboral forma parte de los temas prioritarios en la agenda legislativa, al tratarse de una reforma constitucional que impactaría directamente en las condiciones de trabajo en el país, por lo que su análisis en comisiones será clave para definir el alcance y los términos de la eventual modificación al artículo 123.

