Hay diálogo en 4T sobre reforma, sin acuerdo aún

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, confirmó que en la reforma electoral en discusión se mantendrá el número actual de legisladores de representación proporcional (plurinominales), tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aunque reconoció que el debate se centra en modificar el método de elección.

“Es un tema que está a debate, pero va ganando la ruta que se mantengan los 500. El debate más fuerte está en cómo se eligen, sobre todo los de representación proporcional, y ahí hay debate, es un tema que está también analizándose”, señaló.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó que los partidos de la coalición y el Gobierno federal ya trabajan en la redacción de la iniciativa de reforma electoral, la cual podría presentarse en los próximos diez días.

EL DATO: ES EL SEGUNDO encuentro de la Segob con legisladores de la 4T, luego de que versiones dijeran que Luisa María Alcalde rechazó la propuesta de mantener los plurinominales.

Sandoval indicó que otro de los puntos en discusión es el financiamiento a los partidos políticos y, aunque está abierto al análisis, rechazó la idea de que la democracia mexicana sea costosa en exceso.

“Nosotros no coincidimos con los que han señalado que la democracia es cara. Está a discusión qué repercusiones tendría. Tienes que cuidar la estabilidad no sólo de las fuerzas políticas, sino de las instituciones que garanticen la confiabilidad de las elecciones”, afirmó.

Monreal insistió que la reforma se encuentra en una etapa clave de redacción y que los próximos días serán determinantes para presentarla ante el Congreso.

Detalló que la iniciativa contempla diversos aspectos, entre ellos la integración de la Cámara de Diputados y el Senado, posibles ajustes a las listas plurinominales, mecanismos de vinculación directa entre electores y representantes, reducción de costos electorales, fortalecimiento de la fiscalización y sanciones más severas al financiamiento ilícito, incluida la cancelación de candidaturas.

Rechazó que exista riesgo de ruptura entre Morena, el PT y el PVEM, y explicó que las diferencias son parte natural de la negociación para alcanzar la mayoría calificada: “No hay ningún indicio de ruptura. Es una lógica matemática: sin los aliados no se logra la mayoría constitucional”.

Ayer, martes, como seguimiento a los diálogos rumbo a la presentación de la iniciativa de reforma electoral, representantes de Morena, PT y del PVEM se reunieron de nueva cuenta en la sede de la Secretaría de Gobernación, sin confirmar hasta hoy algún acuerdo para respaldar dicha reforma electoral.

200 Diputados plurinominales hay en la Cámara baja

Sin la presencia de los líderes nacionales de las tres fuerzas políticas, ni del presente de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, Pablo Gómez, integrantes de los partidos de la Cuarta Transformación aseguraron que se reunirán todos los días y confiaron en lograr avances, pero evitaron dar una fecha concreta para ello.

Cuestionada al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que el PT y el PVEM tienen una responsabilidad histórica en la discusión, cuyas decisiones impactarán a varias generaciones.

Consideró que la pluralidad democrática del país se construyó cuando ambos partidos eran oposición y confió en que mantendrán la fortaleza institucional que les dio origen. Además, recordó que la propuesta oficial aún no ha sido presentada y llamó a que cualquier modificación legal o constitucional se realice con diálogo y escuchando a todas las fuerzas políticas.

Dijo que para modificar las reglas electorales debe haber una discusión amplia y democrática.