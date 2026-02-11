Oposición acusa reacción tardía del gobierno ante brote de sarampión y exige estrategia nacional inmediata

El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados acusó al gobierno federal de actuar de manera tardía e insuficiente ante el brote de sarampión que afecta al país, y exigió la implementación inmediata de una estrategia sanitaria nacional basada en evidencia científica y con cobertura universal de vacunación.

Por su parte el diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, aseguró que la crisis de sarampión en México se le ha salido de las manos al gobierno de Claudia Sheinbaum, como en su momento fue la pandemia por Covid19 con Andrés Manuel López Obrador.

La diputada Ofelia Socorro Jasso afirmó que el repunte de casos “pone en evidencia el fracaso del gobierno de Morena en la conducción de la política sanitaria y en el manejo de la crisis epidemiológica”.

De acuerdo con cifras citadas por la legisladora, México registra 8,899 casos confirmados en lo que va del año y 28 defunciones asociadas desde el inicio del brote en febrero del año pasado. Tan sólo en 2026, dijo, se han contabilizado más de 2,600 contagios.

México no debería estar encabezando brotes de sarampión.



Pero cuando baja la vacunación, el virus encuentra el hueco.



La salud pública no se gobierna con discursos: se gobierna con vacunas, logística y sistema. pic.twitter.com/ictDPJ1nkY — PRI (@PRI_Nacional) February 11, 2026

“Estas cifras confirman que el brote no ha sido contenido de manera efectiva y que México permanece en una fase de transmisión activa, resultado de la falta de planeación, prevención y respuesta oportuna”, sostuvo.

La priista detalló que las entidades con más contagios son Chihuahua con 4,504 casos; Chiapas con 2,497; Jalisco con 2,097; Michoacán con 297 y Guerrero con 281.

Señaló que el 78 por ciento de los casos corresponde a personas no vacunadas, lo que —afirmó— confirma que la baja cobertura vacunal es el principal factor detrás del brote.

Jasso criticó que la reacción del gobierno haya sido tardía, incluso después de registrarse fallecimientos este año. “Fatalmente están actuando tardíamente”, expresó, al referirse a la instalación reciente de módulos de vacunación.

Asimismo, recordó que el presupuesto destinado a vacunación sufrió recortes de hasta 43 y 64 por ciento en ejercicios anteriores, lo que, dijo, debilitó la capacidad preventiva del sistema de salud.

El PRI advirtió que, de no observarse resultados en los próximos días, promoverá la comparecencia de autoridades del sector salud para que informen sobre las acciones emprendidas.

Döring Casar, del PAN aseguró: “Recordemos como en su momento la secretaria de Salud de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno, Oliva López Arellano, no pudo con la contingencia e incluso hasta confundió los síntomas del Covid19 con el sarampión”.

Hoy en día, explicó Federico Döring, se han registrado 30 muertes por esta enfermedad y la tendencia de contagios va al alza.

El panista precisó que hay un enorme rezago en la estrategia de vacunación y las familias batallan por encontrar la dosis, para lo cual, el Gobierno no fomenta tampoco la importancia de inmunizarse.

Döring dijo que, durante este año, ya suman dos mil 642 casos confirmados de sarampión en México y siete estados concentran el 85 por ciento de ellos, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal.

“No puede ser que no tenga México la capacidad de promover una campaña de vacunación correcta, acciones sanitarias firmes y una política de salud para cada región del país ante este tipo de enfermedades peligrosas”.

El panista habló de la falta de camas en la capital, hablo de falta de coordinación y una amplia situación de abandono al sistema de salud público en México.

La diputada del PAN, Laura Álvarez Soto, hizo un llamado a las autoridades de salud para que la estrategia tenga como prioridad a niñas y niños, así como a grupos en situación de vulnerabilidad, y se refuercen los puntos de atención para evitar rezagos.

La legisladora señaló que una correcta planeación y distribución de las vacunas es clave para prevenir contagios y brindar certeza a las familias, especialmente a aquellas que dependen del sistema público de salud para proteger a sus hijos.

Laura Álvarez subrayó la importancia de ampliar horarios, garantizar módulos suficientes y asegurar la disponibilidad de dosis, con el objetivo de que la población no tenga que trasladarse entre distintos puntos o recurrir a servicios privados para acceder a la vacuna.

