Sheinbaum: Vacuna Patria tuvo problemas con su producción

La vacuna mexicana Patria, desarrollada desde inicios de la pandemia de Covid-19, y para la cual las autoridades de salud trazaron nuevos usos para otras enfermedades en el transcurso de estos años, registró problemas en su producción, dio a conocer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al hablar de los planes para el fortalecimiento de la producción de vacunas en el país, la mandataria fue consultada sobre qué avances ha habido con el proyecto mexicano iniciado durante el gobierno anterior, a lo que respondió:

“Está en el tema del desarrollo de Patria que tuvo algunos problemas para su producción. Entonces está revisando eso”, dijo.

Vacuna Patria sufre problema de producción ı Foto: larazondemexico

La presidenta recordó que el convenio recientemente firmado es para adquirir más vacunas al laboratorio estadounidense Moderna, pero se adquirirán también a otras empresas.

Ayer, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, firmó un Memorándum de Entendimiento (MdE) con las empresas Moderna, Laboratorios Liomont y el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), con el objetivo de fortalecer la producción nacional de vacunas de ARN mensajero (ARNm), impulsar la investigación científica y robustecer la preparación del país ante futuras emergencias sanitarias.

“Este convenio permitirá que México cuente con capacidades propias para producir vacunas de última generación, fortalecer la investigación científica y responder con mayor rapidez y eficacia ante futuras pandemias”, señaló la dependencia en un comunicado.

Como parte del acuerdo, Laboratorios Liomont fungirá como licenciatario, titular del registro sanitario y proveedor local de las vacunas de ARNm desarrolladas por Moderna. Al respecto, la empresa destacó que “este modelo garantiza un suministro oportuno y regulado de vacunas para la población mexicana, al tiempo que impulsa la transferencia de tecnología y el desarrollo industrial del país”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT