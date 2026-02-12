Y el que tampoco quiere perder el tiempo ante el proceso electoral de 2027 es el senador del Partido Verde en San Lázaro, Manuel Velasco, a quien no le importó el escándalo que se generó hace unos meses entre verdes y guindas por aquella controversia de la llamada Ley Esposa y luego la reforma antinepotismo. Bueno, pues, dicen que Velasco reactivó la polémica y decidió alzarle la mano a la senadora de su partido Ruth González para destaparla como el mejor perfil para que el Verde Ecologista siga mandando en aquella entidad. “Ay, Manuelito”, le dijo la legisladora, a quien, un tanto sonrojada, no pareció molestarle que su compañero comenzara a acelerar la maquinaria, pues, aunque dijo Velasco que ella todavía no lo tiene decidido, lo que sí tiene es una ventaja de más de 20 puntos entre los contendientes de aquel estado. A ver qué dicen en Morena.

