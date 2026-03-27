Atribuye CSP a “temor” rechazo a revocación

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó su postura sobre la aprobación parcial del llamado Plan B de la reforma electoral, y cuestionó la decisión del Senado de excluir su propuesta sobre la revocación de mandato y reconoció avances en materia de austeridad, pero advirtió que la omisión del mecanismo no beneficia al país.

La mandataria federal atribuyó el rechazo a consideraciones políticas dentro del Congreso de la Unión.

Señaló que algunos partidos temieron que su presencia en la boleta influyera en los resultados electorales: “Probablemente los partidos tenían temor a que, si la Presidenta está en la boleta, fueran a tener más votos algunos partidos que otros. Aunque en realidad no tienen razón, porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional”.

El Dato: El debate sobre la revocación de mandato en el 2027 es parte del paquete de reformas electorales conocido como Plan B, impulsado por el Ejecutivo federal.

Frente a este escenario, defendió que la revocación de mandato representa una herramienta que fortalece el vínculo entre el Gobierno y la sociedad, ya que permite evaluar el desempeño desde las urnas. En ese sentido, insistió en que abrir más opciones para su aplicación no altera las reglas democráticas, sino que amplía los espacios de decisión ciudadana.

Sheinbaum Pardo detalló que la iniciativa no pretendía imponer una revocación en 2027, sino ampliar las opciones para ejercer ese derecho democrático. La propuesta buscaba que el ejercicio se realizara en el tercer año del sexenio, siempre bajo solicitud ciudadana.

En contraste, destacó que el Congreso sí dio luz verde al núcleo de la reforma: “Se aprobó lo principal, disminuir privilegios. Que es, en esencia, la lucha que siempre hemos dado. Nosotros luchamos por acabar con el régimen de corrupción y privilegios que prevaleció, por lo menos, 36 años”.

La Presidenta explicó que la reforma contempla ajustes administrativos, revisión de salarios y una disminución de estructuras que, según dijo, generan cargas innecesarias al erario.

“Lo que se busca es que haya menos privilegios y más eficiencia”, afirmó, al destacar que los recursos públicos deben orientarse a prioridades sociales antes que a gastos burocráticos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

En ese sentido, Sheinbaum Pardo insistió en que la discusión sobre la participación ciudadana no se cierra con la decisión del Senado.

“Vamos a seguir insistiendo, nosotros quisiéramos que las elecciones no fueran tan caras en el país y que la gente decidiera más”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre el papel del Partido del Trabajo (PT) en esta votación, Sheinbaum reconoció la labor de las diferentes fuerzas políticas en el sistema democrático y dijo que “todos los partidos políticos aportan a la democracia del país”.

Sobre la discusión futura, dejó claro que su administración no abandonará la agenda de transformación electoral y consideró necesario mantener el análisis en torno al uso de recursos y la transparencia institucional.

“Se tiene que seguir discutiendo”, apuntó la mandataria federal, al reiterar que la ciudadanía demanda procesos más austeros y cercanos.

Finalmente, insistió en que la reforma no buscaba debilitar a las autoridades electorales, sino fortalecer su legitimidad a partir de reglas más claras y un manejo responsable del presupuesto.

...Y Senado descarta que el PT enfrente consecuencias

› Por Tania Gómez

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, descartó que el Partido del Trabajo (PT) vaya a enfrentar consecuencias políticas por haber bloqueado la posibilidad de adelantar la consulta de revocación del mandato a 2027, en la reforma electoral aprobada la noche del miércoles, y defendió la aportación del partido aliado a la agenda legislativa de Morena.

“No. Yo creo que México es un país que se caracteriza porque su pueblo está politizado y la gente está muy atenta de las transformaciones que se van haciendo”, respondió Castillo Juárez al ser cuestionada sobre la advertencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que los electores juzgarán al PT cuando vean su logotipo en la boleta.

El Tip: EL Senado aprobó el Plan B de Sheinbaum, que mantiene la revocación para 2028 y recorta privilegios y gasto electoral.

La senadora, quien milita en Morena, reconoció que la jornada legislativa no arrojó los resultados esperados: “No se logró todo porque quedó fuera la reforma al artículo 35. Sin embargo, el 115, el 116 y el 134, sí fueron aprobados y creemos que es una reforma profunda en esta lucha por eliminar los privilegios y seguir trabajando por la justicia social y la igualdad”.

Consultada sobre si Morena cedió en el tema de la revocación de mandato para preservar la alianza rumbo a las elecciones del 2027 —como lo señaló el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara—, Castillo Juárez evitó pronunciarse en esos términos y reivindicó el papel de los aliados del partido guinda.

“Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde aportaron para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación”, afirmó.

La presidenta del Senado enmarcó los desacuerdos como parte natural del proceso político y llamó a valorar lo alcanzado: “Yo creo que fue muy importante todo lo que se avanzó, que así es la política. Hay diferentes alternativas y tiene que haber construcción de consensos, y eso es lo que se pudo consensar”.

Castillo Juárez subrayó que los cambios nunca son sencillos y que el avance legislativo debe leerse en perspectiva.

“Las transformaciones nunca han sido fáciles, incluso los cambios los vemos, hasta en las familias, son complicados. Entonces, estamos avanzando y lo importante es la democracia, la justicia social, la libertad de expresión”, concluyó.

Llega Plan B electoral a Cámara de Diputados

Por Claudia Arellano

La Cámara de Diputados recibió durante la madrugada de este jueves la minuta del denominado Plan B de reforma electoral impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la cual fue turnada de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

El documento llegó al recinto legislativo de Palacio Legislativo de San Lázaro alrededor de las 3:45 de la mañana, luego de haber sido aprobado por mayoría en el Senado de la República, en una sesión que se prolongó por varias horas y que estuvo marcada por el debate entre las distintas fuerzas políticas.

El Dato: El diputado Ricardo Monreal rechazó que eliminar la revocación de mandato del Plan B haya sido un fracaso, sino que lo consideró un triunfo a la congruencia.

En las últimas horas, legisladores de distintos grupos parlamentarios comenzaron a posicionarse sobre el contenido de la reforma y adelantaron que el análisis en la Cámara de Diputados podría generar un nuevo debate alrededor de la organización electoral, el gasto público y el equilibrio entre poderes a nivel local.

Fuentes legislativas señalaron que la comisión de Puntos Constitucionales podría iniciar de inmediato la revisión del proyecto, con la posibilidad de convocar a reuniones de trabajo en próximos días, en medio de un contexto político marcado por la discusión de reformas estructurales impulsadas desde el Ejecutivo federal.

Tras la recepción formal de la minuta, la mesa directiva citó a la siguiente sesión del pleno para el próximo 7 de abril, después de Semana Santa, a las 11:00 horas, fecha en la que se prevé avanzar en el proceso legislativo, que aún deberá cumplir con los requisitos constitucionales antes de su eventual aprobación definitiva.

SALDAR DESENCUENTROS. Con relación a las diferencias surgidas durante la votación en el Senado, particularmente por la exclusión de la reforma al artículo 35 constitucional del Plan B electoral, Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, indicó que ya comenzó una “operación cicatriz” al interior de la coalición oficialista.

El diputado detalló que sostuvo reuniones con dirigentes y legisladores aliados, entre ellos el líder del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, con el objetivo de cerrar filas y mantener la unidad política rumbo a los próximos procesos electorales. “Debemos cerrar heridas y darle vuelta a la página para continuar en unidad, tratando de aprobar leyes que beneficien al país”, señaló.

Afirmó que la minuta de reforma electoral enviada por el Senado será analizada la próxima semana en San Lázaro y podría aprobarse en el pleno el 8 de abril.

El legislador explicó que el proyecto de decreto contiene únicamente tres artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —el 115, 116 y 134—, por lo que el análisis se centrará exclusivamente en esas modificaciones.

Monreal reconoció que la reforma aprobada en el Senado no corresponde completamente a la propuesta original enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, ya que el Plan B contemplaba inicialmente cuatro artículos constitucionales y el Plan A incluía modificaciones a 11.

“No es lo que la Presidenta quería, porque ella había enviado un paquete con cuatro artículos (…) pero es la división de poderes”, expresó el legislador, quien sostuvo que, aun con los cambios, se trata de “un triunfo a la congruencia y a la coherencia política” de la mandataria.

Ven inconstitucionalidad en recorte salarial al INE

› Por Tania Gómez

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) cuestionaron la constitucionalidad de la reducción de remuneraciones a funcionarios del organismo aprobada en el Plan B de la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal, al tiempo que alertaron sobre la carga operativa que implicará la coincidencia de los comicios del Poder Judicial (PJ) con las elecciones federales y locales, en la jornada electoral de junio de 2027.

La consejera Carla Humphrey advirtió que el recorte de salarios y prestaciones podría vulnerar el artículo 72, inciso G de la Constitución, que prohíbe volver a presentar en el mismo periodo legislativo un tema que ya fue rechazado.

Según la consejera, ese asunto estaba contemplado en el denominado Plan A —la primera iniciativa de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum— y que fue desechado.

25 por ciento se reduce el presupuesto del INE con el Plan B

“Me parece que es un tema que incluso puede volverlo inconstitucional, porque la Constitución señala, en el artículo 72, inciso G, que si ya se abordó un tema en una propuesta de reforma constitucional y fue rechazado, esto no puede volver a presentarse en el mismo periodo”, sostuvo Humphrey.

La consejera anticipó que el INE deberá realizar un análisis técnico y jurídico sobre las implicaciones de la medida, particularmente en materia laboral. Explicó que el instituto paga bonos a sus trabajadores durante los procesos electorales como mecanismo para evitar el pago de horas extras, que resultan más costosas. Con la eliminación de esos bonos, cualquier funcionario podría demandar al instituto.

“Todos los días son hábiles, lo cual quiere decir que podemos estar sesionando todos los días, sábados y domingos, dos de la mañana, tres, y eso también implicaría un análisis que tenemos que hacer respecto de las horas extras, y cualquier funcionario podría demandar a la institución”, advirtió.

Por su parte, el consejero Martín Faz calificó el recorte como un factor de desmotivación para el personal especializado del organismo. “Se fueron sobre la parte débil (…) al instituto sí le tocó la parte más compleja, porque además de toda esta complejidad operativa, se están también afectando situaciones de carácter laboral de un personal especializado que creo que va a ser desmotivante para mucho personal del INE”, afirmó.