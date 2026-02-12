Gobierno de CSP recupera más de mil cien concesiones mineras que no pagaban derechos

Explicación en Palacio Nacional sobre las concesiones mineras en México.

Por incurrir en demoras para el pago de derechos y por no rendir los informes sobre las obras, más de mil cien concesiones mineras fueron recuperadas por el Estado.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, expuso que se trata de mil 126 concesiones en 889 mil 512 hectáreas.

El Secretario de Economía en la Mañanera del Pueblo. ı Foto: Captura de pantalla.

José Fernando Aboitiz Saro, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Secretaría de Economía, comentó que esta extensión territorial recuperada equivale a lo que mide el estado de Querétaro.

Al ahondar en los motivos por los que se retiraron estas autorizaciones, mencionó que hay una base legal en la que se establece que cuando hay un retraso de dos años en el pago de derechos, se procede con la cancelación.

Aunado a esto, también hubo omisión de informes estadísticos y de obras por parte de las empresas, que debían demostrar qué trabajos de exploración realizaban.

“Si no hay este tipo de informes, quiere decir, pues que estos bienes están ociosos y que solo sirven para la especulación”, dijo.

Agregó que dentro del territorio recuperado están 250 mil hectáreas correspondientes a áreas naturales protegidas.

“Como ustedes también saben, es política de la Cuarta Transformación cuidar que en nuestras áreas naturales protegidas no existan concesiones mineras y se ha estado haciendo este trabajo”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó este punto, al señalar que no sólo se trató de una recuperación minera sino también en el sector medioambiental.

José Fernando Aboitiz Saro precisó que 90 por ciento eran títulos acreditados a personas, mientras que el 10 por ciento restante a empresas.

Territorialmente, las concesiones recuperadas estaban principalmente en los estados de Sonora, Durango, Coahuila, Jalisco, Zacatecas, Chihuahua.

Aseguró que para esta recuperación hubo diálogo con el sector minero en México para que la devolución fuera voluntaria.

Adelantó que estas acciones seguirán, por lo que se espera que el volumen de recuperación crezca hacia finales de este año.

