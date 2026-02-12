Marina y Guardia Costera de EU asestan golpe al narco

LA DROGA incautada ayer por elementos de la Marina en el Pacífico

LA SECRETARÍA DE MARINA (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, informó el aseguramiento de aproximadamente 188 bultos que contienen varias toneladas de presunta cocaína, durante un operativo coordinado con autoridades de Estados Unidos.

La acción se llevó a cabo durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima realizadas más allá de la zona económica exclusiva, al oeste de Isla Clarión. El operativo fue resultado del intercambio de información y del despliegue conjunto de unidades de superficie y aéreas de la Armada de México, la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South).

El Tip: La Semar reiteró que mantiene operaciones de vigilancia marítima y aérea para inhibir la acción criminal y garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

De acuerdo con la Semar, el peso exacto del cargamento será determinado por las autoridades competentes, una vez que se realicen los procedimientos ministeriales correspondientes.

En el operativo también fueron detenidas varias personas, a quienes se les leyeron sus derechos conforme a la ley. Tanto los asegurados como la droga fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para definir su situación jurídica.

La dependencia destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes de vigilancia marítima y aérea que se realizan en aguas nacionales e internacionales, en el marco de la cooperación bilateral para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo.

La Semar destacó que esta coordinación forma parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo y fortalecer la seguridad en aguas del Pacífico y destacó que este aseguramiento representa una afectación significativa a la estructura financiera de los grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas.

Votación por ingreso de Navy Seals divide a la 4T

› Por Tania Gómez

Con 105 votos a favor, cero en contra y una abstención del morenista Gerardo Fernández Noroña, el pleno del Senado autorizó vía fast track, el ingreso a territorio nacional de 19 elementos del equipo Seal 2 de la Marina de Guerra de EU.

El dictamen, presentado por la Comisión de Marina, fue aprobado de manera expedita tras dispensar los requisitos de publicación y segunda lectura.

La intervención más crítica provino de Fernández Noroña, quien votó en abstención, pese a manifestar su “respaldo absoluto” a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo considero que, en este momento, la entrada de Fuerzas Armadas de EU en México no debería aceptarse ni para plantar arbolitos”, declaró el morenista, al citar la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela y el bloqueo contra Cuba como evidencias de que “no hay una actitud sincera, honesta, seria, comprometida de parte del gobierno de EU”.

El Dato: En enero, el Senado frenó el ingreso de otros elementos de EU a México, pues recientemente ese gobierno había entrado a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

El legislador cuestionó la cooperación en un contexto donde esa nación “no ha movido un dedo para desarticular las tres mil bandas del crimen organizado que distribuyen droga en territorio de EU y que están perfectamente identificadas. Que no ha tomado ninguna decisión para disminuir el consumo de drogas en su territorio”, arguyó el legislador frente a su voto de abstención.

Fernández Noroña concluyó enfáticamente: “En México manda el pueblo de México y nadie más. No llegamos al gobierno y encauzamos este movimiento para aceptar que ninguna potencia extranjera, por poderosa que sea, económica o militarmente, pretenda determinar el presente y el futuro de nuestra patria”.

Tras la aprobación del Senado, se informó que los efectivos estadounidenses llegarán a bordo de una aeronave tipo C-130 Hércules y trabajarán con personal de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche, así como en el Sector Naval Carmen.

Los Seals permanecerán en México del 15 de febrero al 16 de abril de 2026 para participar en un adiestramiento especializado denominado: “Mejorar la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales”.

La aprobación del dictamen estuvo marcada por señalamientos de diversos grupos parlamentarios sobre presuntos ingresos de aeronaves militares estadounidenses sin la autorización del Senado.

La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano (MC), recordó el aterrizaje de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto Internacional de Toluca el pasado 17 de enero: “Más allá si el personal de la aeronave entró con armas o no entró con armas, aquí el asunto que, al parecer este Senado decidió ignorar, es que se trataba de un avión militar que estaba tripulado obviamente por personal militar y que, en consecuencia, requería forzosamente para su ingreso a nuestro territorio de la autorización de este Senado”.

Por su parte, la senadora panista Susana Zataraín García, denunció un incidente similar ocurrido el 5 de febrero en Baja California Sur, sobre el cual solicitó un informe sobre los sucesos: “Aterrizó, al parecer, el mismo avión Hércules que en enero, aterrizó aquí en Toluca… con dos helicópteros con características de operaciones militares”.

La senadora de Morena, Raquel Bonilla Herrera, al posicionar el dictamen a nombre de la Comisión de Marina, enfatizó que la autorización en discusión respeta plenamente el marco constitucional.

“México es una nación soberana que ejerce plenamente su autodeterminación y nuestra política exterior se rige por principios claros: no a la intervención, la solución pacífica de controversias, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto al derecho internacional”, afirmó.

El decreto aprobado se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes para el ingreso legal de los elementos castrenses.

Alistan reunión binacional con Comando Norte de EU

› Por Yulia Bonilla

ESTA SEMANA, miembros del Gabinete de Seguridad viajarán a Washington para reunirse con sus contrapartes estadounidenses, en el marco de los acuerdos de seguridad entre ambos países, y también, en respuesta a una convocatoria para sostener un encuentro con el Comando Norte.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó durante su conferencia matutina que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el de Marina, Raymundo Morales, viajarán a territorio estadounidense.

Precisó que fueron invitados a la reunión con el Comando Norte de Estados Unidos, a la cual también están convocadas autoridades de otros países, y detalló que los secretarios de Defensa y Marina únicamente acudirán a “escuchar” los temas expuestos. No obstante, confirmó que, en representación del Gobierno de México, llevan el mensaje en la defensa de la soberanía nacional.

“La reunión de los secretarios de Defensa y Marina: fueron invitados en particular, junto con otros países, a una reunión. Van a escuchar, no llevan ningún posicionamiento más que el que ya conocemos: defensa de la soberanía, y van a escuchar pues, de qué se trata la reunión. Ya les informaremos en su momento”, aclaró la mandataria federal.

En cuanto al secretario Omar García Harfuch, precisó que su viaje es con motivo de reuniones pactadas con anterioridad para atender los asuntos de seguridad que analizan de manera conjunta ambos gobiernos: “Y el secretario de Seguridad: ya había varias reuniones planeadas de antemano, como parte de este entendimiento en Seguridad que se tiene”.

La Presidenta afirmó que el Senado debe aprobar del ingreso de militares estadounidenses a territorio nacional: “Sí. Es algo que tiene que aprobar el Senado de la República y son parte de los ejercicios que se hacen desde hace mucho tiempo. No es algo nuevo, en particular”.