México reduce flujo de drogas hacia Estados Unidos, destacan Defensa y Marina

La coordinación entre las Fuerzas Armadas de México y el Comando Norte de Estados Unidos ha demostrado ser efectiva para reducir el flujo de drogas hacia territorio estadounidense, así como los delitos de alto impacto en los estados fronterizos mexicanos, así lo destacaron el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) y el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina. (SEMAR), quienes representaron a México en la “Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”

El evento se llevó a cabo los días 10 y 11 de febrero en Washington, D.C. y asistieron ministros y jefes de Defensa de 35 naciones del Hemisferio Occidental, se abordaron temas de interés común en materia de seguridad regional, con el propósito de fortalecer la cooperación e identificar los desafíos y amenazas comunes que inciden en la estabilidad del hemisferio.

México fortalece su papel en la seguridad regional.



Los Secretarios de Marina y de la Defensa Nacional representaron a México en la “Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”, realizada en Washington, D.C., el 10 y 11 de febrero de 2026.



Mediante un comunicado de presa se destacó que los resultados fueron atribuidos a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que aseguraron ha permitido contener el tráfico de drogas en la frontera con. EU.

Ambos titulares ratificaron el compromiso de México con la "cooperación internacional en materia de seguridad, para contribuir a la seguridad regional, bajo los principios dereciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua, así como respeto a las decisiones y territorios soberanos".

