Reconocen a la Escuela Superior de Educación Física con cachito de Lotería Nacional.

Lotería Nacional y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) presentaron el billete del Sorteo Superior No. 2874 conmemorativo de los 90 años de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF) de la Ciudad de México, institución que impulsa el deporte escolar y el alto rendimiento con enfoque pedagógico y social, y es un referente en la formación de docentes y profesionales de esta materia en el país.

El acto donde se develó el cachito que reconoce la historia de la profesionalización deportiva que inició en 1936, estuvo encabezado por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón; el titular de la Autoridad Educativa Federal de la CDMX (AEFCM), Francisco Luciano Concheiro Bórquez, y Javier López Buenrostro, director de la Escuela Superior de Educación Física.

Desde el Gimnasio Central de esta institución educativa, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que esta conmemoración a la ESEF a través de un billete de la Lotería Nacional se trata de un reconocimiento del Estado mexicano a su impacto social, “es inscribir su legado en la memoria colectiva del país, es llevar su historia a cada rincón de México”.

Agregó que es un reconocimiento vivo al destacado papel que esta gran institución ha tenido en la formación de México y un compromiso renovado con quienes seguirán encontrando en ella un espacio para aprender, servir y transformar.

Ante una numerosa comunidad integrada por estudiantes, docentes, administrativos y egresados, la titular de Lotería Nacional expresó que a lo largo de nueve décadas, la ESEF ha formado a miles de docentes que hoy enseñan en escuelas de todo el país y que su presencia se refleja en generaciones enteras que aprendieron disciplina, trabajo en equipo y constancia.

De igual forma, destacó que la transformación del país tiene que ver también con el deporte, y que como lo ha señalado la Presidenta Claudia Sheinbaum, el deporte es salud, es prevención, es comunidad y es paz, “el deporte hoy se consolida como una auténtica política de Estado, una estrategia de salud pública, una herramienta de prevención y un camino para construir comunidad y paz social”.

Mientras que el titular de AEFCM, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, expresó su profundo agradecimiento a la Lotería Nacional por sumarse a los festejos de nueve décadas de historia de la máxima casa de estudios deportiva del país y destacó que este billete es el reflejo que “la educación pública está siempre ligada a lo mejor de la construcción de nuestro pueblo y nación: la formación de docentes para la educación básica y ser parte de la política educativa que orienta planes de estudio hacia el desarrollo integral y armónico de niñas, niños y jóvenes”.

El nonagésimo aniversario de la ESEF, dijo, “es ocasión propicia para recordar que mientras la vida sedentaria gana espacios y horas, la educación física en la Nueva Escuela Mexicana se erige como un pilar fundamental en las escuelas del país porque, además de promover la actividad física y abonar a la salud, contribuye también al desarrollo cognitivo y emocional del estudiantado”.

Tras explicar que las imágenes que integran este cachito coinciden con la perspectiva geométrica que asumió el Arquitecto Ricardo Legorreta al construir el edificio, concurrente con el énfasis que ha puesto la Nueva Escuela Mexicana al recuperar la visibilidad de los símbolos que representan nuestros orígenes como Nación.

Por tanto, enfatizó que el 90 Aniversario de la ESEF es “una oportunidad histórica para que la formación docente siga contribuyendo a enfrentar los retos actuales que exige la transformación social que vive nuestro país”.

Durante su intervención, Javier López Buenrostro, director de la Escuela Superior de Educación Física, subrayó que la emisión de este cachito refleja un “momento histórico de identidad y compromiso con México y la oportunidad que brinda la Lotería Nacional para formar parte de la memoria gráfica del país”.

Son estas iniciativas que fundamentan la trascendencia del trabajo en la educación deportiva que trasciende aulas, que asume que “movimiento es educar, que el patio también es aula, que forma carácter y justicia social. Que la formación integral no es complemento, la educación física es vital”.

Además, estuvieron presentes: Eugenio Aurelio López López, director general de Educación Normal y Actualización del Magisterio en la Ciudad de México; Yolanda Pineda Carrillo, coordinadora administrativa de DGENAM; Rita Helena Pasos Arzápalo, directora de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, en representación de Romel Pacheco Marrufo, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; Julio César Leyva Ruiz, director General de Educación Superior para el Magisterio, y Mario Alfonso Chávez Campos, director General de Operaciones de Servicios Educativos de la Autoridad Educativa Federal.

Un cachito que tiene ritmo deportivo

Sobre el billete conmemorativo, Olivia Salomón dijo que la historia de la ESEF es un símbolo que Lotería Nacional pone en circulación para que viaje por todo el país, y así, que cada cachito lleve el reconocimiento a maestras, maestros y directivos, alumnas y alumnos que han hecho del movimiento una herramienta educativa y del deporte un camino de transformación social. Informó que para el Sorteo Superior No. 2874 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, la bolsa repartible es de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 27 de febrero, a las 20:00 horas.

Se emitieron dos millones 400 mil cachitos, mismos que ya salieron a la venta en más de 11 mil puntos en toda la República mexicana, en miloteria.mx y en la App MiLoteria. La celebración del sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

