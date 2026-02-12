Turismo alcanza cifras históricas en diciembre de 2025 con 10.13 millones de visitantes

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, tan solo en diciembre de 2025, México recibió 10.13 millones de visitantes, lo que representó un incremento de 12.3 por ciento respecto al mismo mes de 2024.

“Diciembre vino a confirmar que 2025 fue un año de gran éxito para el turismo en México. Cerramos con fuerza, con cifras positivas y con una tendencia sólida que nos permite mirar al futuro con optimismo”, señaló.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que los resultados alcanzados al cierre de 2025 permiten proyectar un 2026 aún más sólido, en el marco del año mundialista, en el que México tendrá una proyección internacional sin precedentes.

“El 2026 será aún mejor. Llegamos al año mundialista con un sector turístico fortalecido, preparado y competitivo, listo para recibir a más visitantes y mostrar al mundo la grandeza y diversidad de México”, afirmó.

Precisó que, de acuerdo con información de las Encuestas de Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el último mes de 2025 se registró la llegada de 5.22 millones de turistas, 9 por ciento más, comparado con el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, informó que en diciembre de 2025, el ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó 3 mil 772 millones de dólares, lo que representó un incremento de 1.9 por ciento respecto al año anterior.

Rodríguez Zamora destacó que el buen desempeño del sector es resultado del esfuerzo conjunto de toda la cadena turística, integrada por artesanas y artesanos, guías de turistas, hoteleras y hoteleros, prestadoras y prestadores de servicios, cocineras tradicionales, transportistas, agentes de viajes, comunidades locales, así como del compromiso del sector empresarial.

Estos resultados reflejan el impulso a la promoción turística en concordancia con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de consolidar al país como una potencia turística global, mediante una estrategia integral que fortalece la marca México, diversifica mercados y promueve el desarrollo equilibrado de los destinos.

También reconoció el trabajo interinstitucional del Gobierno de México, la coordinación con gobiernos estatales y municipales, y la colaboración permanente con organismos públicos y privados, que han permitido consolidar un modelo turístico más sólido, incluyente y competitivo. “El turismo en México es fuerte gracias a todas y todos los que forman parte de esta gran cadena de valor. Su trabajo diario, su talento y su compromiso son la base de los resultados que hoy presentamos”, manifestó.

