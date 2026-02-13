Detienen a jefe de plaza criminal tras ataque cerca del rancho de Pepe y Ángela Aguilar

Cuatro personas, entre ellas un presunto líder criminal identificado como jefe de plaza, fueron capturadas la noche del jueves tras atacar a balazos a elementos de seguridad en el municipio de Villanueva, Zacatecas, en las inmediaciones del rancho de Ángela Aguilar y la propiedad de su padre, el cantante Pepe Aguilar, confirmó la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

El enfrentamiento se registró alrededor de las 19:00 horas del 12 de febrero, en la comunidad de Tayahua, cuando integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) fueron emboscados por un grupo armado mientras realizaban tareas de vigilancia en la zona.

Aunque los hechos ocurrieron cerca de una propiedad de la familia Aguilar, las autoridades aclararon que “la agresión fue dirigida contra una unidad policial en funciones y no contra algún integrante de la familia de Pepe Aguilar”.

Personal del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal reforzaron el perímetro, logrando neutralizar la agresión y capturar a los cuatro presuntos atacantes.

Los detenidos fueron identificados como Alberto “N”, de 47 años; Claudio “N”, de 18; Juan Carrera “N”, de 21; y Flavio Alberto “N”, de 38 años, este último señalado como “el jefe de plaza de una célula criminal que operaba en el municipio de Tabasco”.

Durante el operativo se incautaron tres armas largas, diez cargadores, cuatro chalecos antibalas y 50 estrellas metálicas conocidas como “ponchallantas”. Además, las autoridades decomisaron 42 dosis de presunta metanfetamina, 26 de probable cocaína y 36 porciones de aparente marihuana.

El arsenal decomisado incluyó también “dos paquetes con explosivos, cordón detonante, estopines y un control detonante”, así como una camioneta Chevrolet que fue puesta a disposición de las autoridades.

Las autoridades confirmaron que “no hay registro de bajas entre los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata” que participaron en el enfrentamiento.

Los cuatro detenidos, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

