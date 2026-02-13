Reportan cese de Marx Arriaga; lo desalojan de oficina

Marx Arriaga, director General de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), acusó que autoridades de esta dependencia intentaron desalojarlo de su oficina en avenida Universidad, en medio de tensiones entre el funcionario y la máxima autoridad educativa del país.

A través de una publicación en redes sociales, Arriaga Navarro compartió un video que atestigua el momento en que un grupo de policías lo escolta desde su oficina hacia lo que parece ser la salida del edificio.

Junto a Marx Arriaga y los policías hay otras personas, que en ningún momento se identifican.

En el pie de foto del video, el director de Materiales Educativos denuncia que los elementos de seguridad intentaron desalojarlo “sin argumentos, ni siquiera administrativos, y sin identificación”, además de que arribaron a su oficina con intención de “intimidar”.

Durante la grabación se aprecia que Marx Arriaga sigue en todo momento a los policías sin oponer resistencia.

Sin embargo, en otro video que fue publicado minutos más tarde, se mira al funcionario de vuelta en su oficina, sentado en su silla, cuestionando a los policías: “¿Quién dio la indicación para correr al criminal que hizo los libros de texto?”, dice, en referencia a su labor dentro de la SEP.

En el mismo sentido, Arriaga Navarro lanza provocaciones a los policías, a quienes insta a “animarse” a llevárselo preso: “¡Anímese, utilice las esposas, compañero!”.

No ha habido un comunicado oficial de la SEP confirmando los hechos, ni otro mensaje de Marx Arriaga que brinde más detalles sobre este episodio. Sin embargo, el funcionario convocó a conferencia de prensa a las 17:00 horas de este día, en las oficinas de la SEP donde ocurrieron los hechos, donde se espera que brinde más detalles de lo ocurrido.

El supuesto intento de desalojo ocurre después de meses de tensiones de Marx Arriaga con la SEP, pues el funcionario acusó a la autoridad educativa de traicionar los principios de la Nueva Escuela Mexicana al mantener programas y materiales que, acusó, favorecen a escuelas privadas. Ante esto, Arriaga Navarro llamó a una “rebelión”.

En respuesta, el titular de la SEP, Mario Delgado, aseguró que la dependencia a su cargo ha mantenido firmes los valores de la Nueva Escuela Mexicana, y sigue colocando “al centro el derecho social a una formación integral con sentido humanista y científico”.

