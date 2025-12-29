‘¿Cuál rebelión interna?’, responde Sheinbaum ante acusaciones de Marx Arriaga

Tras las acusaciones hechas por el director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre un presunto plan de privatización encubierto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya alguna “rebelión interna” dentro de su gobierno, pero también comentó que ninguna persona es “portadora” de las ideas del movimiento de la Cuarta Transformación, más que la población.

Este fin de semana, Arriaga aseguró que la SEP se ha alejado de los principios de la transformación que se inició para la educación en México, en cuanto a garantizar su gratuidad, laicidad e inclusión.

Consultada al respecto durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que se trate de una rebelión. Además, comentó que se mantiene la defensa de la educación pública para toda la población.

“¿Cuál rebelión interna?, ¿cuál rebelión interna?... ¿Cuál rebelión interna? Bueno, esta diferencia Yo puedo decir dos cosas, la primera. Siempre hemos luchado por el derecho a la educación, imagínese. Ahora es con más fuerza todavía, la lucha desde el gobierno por la defensa de la educación pública, su mejora, su la garantía de que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la educación. Lo segundo: nadie es portador, una persona no puede ser portadora de las ideas de la cuarta transformación. ¿Saben quién es el único? El pueblo de México”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional.

No obstante, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que es normal que surjan opiniones diferentes dentro de un movimiento.

“Y hay debate interno, es normal que haya debate interno… está bien que haya ideas distintas. Lo que es importante es que se trabaje en equipo. Aquí en el gabinete trabajamos en equipo, todos trabajamos en equipo y tenemos un mandato popular que es continuar y avanzar con la cuarta transformación. Y Mario está haciendo muy buen trabajo al frente de la SEP”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sobre si esto ocasionaría la remoción de Marx Arriaga del puesto que ocupa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió: “Ya dependerá de él.

