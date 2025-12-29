Mario Delgado revira a Arriaga y defiende gestión

Mario Delgado, titular de la SEP, el 8 de diciembre, en conferencia de prensa.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, respondió a las críticas internas y defendió la vigencia de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), al asegurar que se trata de una política de Estado que consolida el carácter público, gratuito, laico e inclusivo del sistema educativo nacional.

A través de un posicionamiento oficial, Delgado Carrillo rechazó las acusaciones de una supuesta privatización encubierta de la educación pública, luego de los señalamientos realizados por Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la dependencia, quien acusó a la SEP de alejarse de los principios originales de la transformación educativa.

El Dato: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, consideró que la SEP debe operar con reglas institucionales claras para evitar afectaciones al sistema educativo.

Además, sostuvo que la NEM “garantiza el carácter público, gratuito, laico e inclusivo de la educación, y coloca en el centro el derecho social de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una formación integral con sentido humanista y científico”, y reafirmó la rectoría del Estado sobre el Sistema Educativo Nacional (SEN).

TE RECOMENDAMOS: Abre carpeta por descarrilamiento CSP ordena atención personal a familias de víctimas

El funcionario subrayó que este modelo educativo, iniciado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y fortalecido en la actual administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orienta la acción pública a garantizar condiciones de equidad, justicia social y bienestar en todo el país.

Entre los principales avances, destacó que durante el ciclo escolar 2025-2026 se imprimieron y distribuyeron más de 160 millones de libros de texto gratuitos, alineados a los principios pedagógicos de la NEM. “Con más de 160 millones de libros de texto gratuitos distribuidos, se garantizan materiales educativos gratuitos y con enfoque humanista para estudiantes de todo el país”, señaló.

Delgado Carrillo añadió que las comunidades indígenas cuentan actualmente con libros de texto en 22 lenguas maternas, lo que, dijo, “demuestra una política incluyente y hace justicia a grupos históricamente olvidados”.

En materia de apoyos económicos, Mario Delgado informó que en 2025 se destinó una inversión superior a 144 mil millones de pesos a becas y acciones de mejora educativa, beneficiando a más de 13 millones de estudiantes de todos los niveles. Estos recursos, afirmó, han fortalecido la permanencia escolar y contribuido a reducir las brechas de desigualdad.

Asimismo, el funcionario destacó el mejoramiento de la infraestructura educativa a través de esquemas de participación comunitaria, con atención a más de 200 mil planteles en todo el territorio nacional, permitiendo que las propias comunidades decidan sobre las necesidades prioritarias de sus escuelas.

En cuanto al magisterio, el secretario de Educación enfatizó que la NEM reconoce a las maestras y maestros como actores estratégicos de la transformación educativa. “Los Consejos Técnicos Escolares se convirtieron en comunidades de aprendizaje donde se escucharon las voces del magisterio”, afirmó, al destacar el fortalecimiento de los espacios de diálogo, formación y acompañamiento docente.

El posicionamiento de Delgado Carrillo se dio luego de que Arriaga convocara a la creación de comités para la defensa de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos, lo que generó reacciones en el ámbito político y cuestionamientos sobre una posible politización de la educación pública.

Finalmente, la SEP reiteró su respaldo institucional al modelo educativo vigente y sostuvo que la transformación educativa avanza con resultados y responsabilidad, consolidando a la escuela pública como pilar del bienestar social, la democracia y el desarrollo nacional.