Respalda CSP actuación de FGR contra Duarte

De las acusaciones al exgobernador Javier Duarte, está la aplicación de agua como tratamiento a niños con cáncer.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponderá al Poder Judicial resolver la nueva acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de peculado relacionado con el presunto desvío de recursos destinados a personas con discapacidad.

Cuestionada sobre cómo garantizar que el caso no quede impune ante posibles tácticas dilatorias en tribunales, la mandataria señaló que la Fiscalía es la instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y solicitar, en su caso, órdenes de aprehensión ante un juez, mientras que al Poder Judicial le corresponde determinar la resolución.

“La Fiscalía abre su carpeta y presenta ante un juez la orden de aprehensión en su caso, y ya el Poder Judicial tendrá que tomar su decisión”, sostuvo.

La Jefa del Ejecutivo aprovechó para recordar presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de Duarte, particularmente en el sector salud, como cuando en Veracruz se denunció que durante el gobierno de Duarte les inyectaban a niños con cáncer agua destilada con sal y engañaron a muchísima gente diciendo que les habían puesto vacunas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo opinó que es un “fraude y un delito” el presunto desvío de recursos en materia de Salud del que recientemente se le acusa a Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz.

5 millones de pesos es la imputación contra Duarte por peculado

Este jueves 12 de febrero el priísta fue imputado por un juez por el delito de peculado por 5 millones de pesos en agravio del erario federal.

Duarte de Ochoa está preso por el delito de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La audiencia por el nuevo delito fue aplazada tres veces hasta este jueves que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.