Sheinbaum inaugura ampliación de Bachillerato Nacional Plantel San Pablo del Monte en Tlaxcala

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la ampliación del Bachillerato Nacional Plantel San Pablo del Monte, en Tlaxcala, como parte de la creación de 150 mil lugares en Educación Media Superior en el país para garantizar el derecho a la educación.

Desde San Pablo del Monte, la mandataria aclaró que, como parte de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), los libros de texto incorporarán el reconocimiento a las mujeres que han contribuido a la historia nacional.

“Entre otras cosas cambió algo muy importante: la forma de educar a los jóvenes, los contenidos de la primaria y la secundaria, a eso le llamamos la Nueva Escuela Mexicana y los nuevos libros de texto. Esos libros de texto no van a cambiar y obviamente la Nueva Escuela Mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo. El que haya más escuelas es parte también de esta Nueva Escuela Mexicana. Eso sí, a los libros de texto les vamos a incorporar algo: las mujeres en la historia” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Para 2026, la meta es crear 150 mil espacios en el Bachillerato Nacional para que jóvenes estudien en aulas habilitadas con computadoras y que realicen actividades culturales y deportivas.

Además, explicó que se puso en marcha un nuevo modelo llamado Ciberbachillerato “Margarita Maza”, para que ningún estudiante se quede sin estudiar la preparatoria.

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana el nuevo Bachillerato Nacional otorga a las y los estudiantes dos certificados: de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior, y el Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior.

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su gira de trabajo en Tlaxcala. ı Foto: Cortesía

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que otro de los objetivos de la Nueva Escuela Mexicana es impulsar una formación técnica con sentido humanista , que no sea solo la producción de mano de obra. Por ello, celebró la ampliación de preparatorias y las becas Benito Juárez y Rita Cetina, como parte de la estrategia que impulsa la titular del Ejecutivo Federal.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, agradeció el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum e informó que el gobierno estatal se suma a esta estrategia con la creación de nueve opciones de Educación Superior y 25 nuevas opciones de bachillerato para las y los jóvenes tlaxcaltecas, por lo que es la entidad con mayor avance contra el rezago educativo con una cobertura del 92 por ciento.

La Presidenta Claudia Sheinbaum junto a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar. ı Foto: Cortesía

La alumna de la carrera técnica de Inteligencia Artificial del Bachillerato Nacional Plantel San Pablo del Monte, Tlaxcala, Denisse Corona Saldaña, agradeció a la mandataria por su respaldo a la educación pública, que demuestra sensibilidad, visión y responsabilidad social para transformar realidades.

cehr