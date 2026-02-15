Iglesia Católica pide ‘desarmar el lenguaje’ y frenar la violencia verbal en la vida pública

La Iglesia católica llamó a reducir la agresión en el debate social y político al advertir que las palabras también pueden convertirse en formas de violencia, de acuerdo con un editorial publicado por la revista Desde la Fe.

El texto, inspirado en el mensaje del Papa León XIV con motivo de la Cuaresma, plantea que la discusión pública se ha transformado en un “campo de batalla” donde se desacredita antes de escuchar y se etiqueta antes de comprender, lo que deteriora la convivencia social.

La publicación propone “desarmar el lenguaje”, es decir, decir la verdad sin humillar ni despreciar al otro, pues la crítica no debe destruir la dignidad humana ni reproducir la violencia que se busca erradicar.

El Papa León XIV en el Vaticano. ı Foto: Reuters

El editorial señala que el lenguaje crea ambientes: puede convertir la casa, el trabajo o la tribuna pública en espacios de diálogo o en trincheras de confrontación. Por ello, invita a escuchar antes de responder, verificar antes de difundir rumores y tratar a los demás con el mismo respeto que se desea recibir.

Asimismo, sostiene que el cambio social no depende solo de grandes reformas, sino también de gestos cotidianos como hablar con honestidad, evitar la humillación y optar por el diálogo frente a la descalificación, especialmente entre actores políticos.

Finalmente, la Iglesia llamó a que el periodo cuaresmal no sea solo un ayuno material, sino un ejercicio de conversión personal que empiece por dejar de herir en las conversaciones diarias.

Es momento de escuchar y ayunar, ¿qué significa esto? El Papa León XIV nos invita a vivir una Cuaresma llena de renovación.

