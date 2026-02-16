‘Desabasto criminal de vacunas permitió el regreso del sarampión en México’: PRI

Muestra de una vacuna contra el Sarampión y Rubeola.

Diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusaron que el presunto desabasto de vacunas durante los gobiernos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) permitió el regreso del sarampión al país, enfermedad que —aseguraron— ya se encontraba erradicada en México.

En un posicionamiento público, en redes sociales, acompañado de un video, donde se ve al personaje de Pinocho con sarampión, los legisladores calificaron la situación como un “desabasto criminal” y señalaron que la falta de políticas eficaces de vacunación ha puesto en riesgo la salud y la vida de millones de personas.

“El desabasto criminal de Morena permitió el regreso del sarampión, una enfermedad que ya estaba erradicada en México. Hoy ponen en riesgo la salud y la vida de millones. Gobernar les quedó grande”, expresaron.

El #DesabastoCriminal de #Morena permitió el regreso del #sarampión, una enfermedad que ya estaba erradicada en #México. Hoy ponen en riesgo la salud y la vida de millones.

Gobernar les quedó grande. pic.twitter.com/Q48aYaitjr — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) February 16, 2026

Los priistas afirmaron que, desde la llegada de Morena al gobierno federal en 2018, tres de cada diez niños se quedaron sin recibir su vacuna contra el sarampión, lo que habría generado brechas en la cobertura y vulnerabilidad ante brotes recientes.

Asimismo, exigieron a las autoridades federales reforzar de inmediato las campañas de vacunación, garantizar el abasto suficiente de biológicos y transparentar las cifras reales de cobertura para evitar mayores afectaciones.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves, especialmente en menores de edad, por lo que especialistas han insistido en la importancia de mantener esquemas completos de inmunización para prevenir brotes.

El sarampión puede contagiarse cuando una persona entra en contagio con las secreciones provenientes de la nariz o faringe de la persona que se encuentre infectada.

Dentro de los primeros síntomas del sarampión se encuentran temperaturas altas; nariz con escurrimiento nasal o congestión nasal; estornudos; tos; y ojos rojos, llorosos o dolor ocular.

Imagen ilustrativa de Sarampión. ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT