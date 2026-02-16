“Ordenar la casa es transformar Morelos”

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó que su administración ha iniciado un “proceso profundo” de reconstrucción del estado, luego de que recibió una entidad con rezagos en infraestructura, instituciones debilitadas, desorden administrativo y una gran distancia entre el gobierno y la ciudadanía.

Al presentar en Cuernavaca su Primer Informe de Gobierno, la mandataria estatal aseguró que, a su llegada, tomó la decisión de ayudar a la transformación de Morelos con honestidad, con austeridad y con la consigna de que se necesita “ordenar la casa para poder transformarla”.

González Saravia añadió que este primer año comenzó a poner orden con responsabilidad, compromiso y entrega, para recuperar la confianza de la ciudadanía y el primer ámbito urgente fue la construcción de la paz, ya que se encontró con instituciones de seguridad sin coordinación y “con intereses cruzados”.

Margarita González, gobernadora de Morelos, ayer al rendir su 1.er Informe. ı Foto: Especial

“Durante años, los conflictos entre los poderes paralizaron las decisiones. Hoy reconozco a la actual Legislatura del estado por el diálogo que nos permitió reconstruir una nueva fiscalía, que nos está permitiendo establecer una eficaz coordinación en materia de seguridad”, subrayó.

La gobernadora morelense agregó que, desde el primer día, se puso en marcha una nueva Estrategia Estatal de Seguridad Pública basada en la coordinación permanente entre estado, federación y municipios: “Todos los días encabezo la mesa de seguridad con seguimiento regional y operativo. Reconozco profundamente el trabajo coordinado de las fuerzas federales, la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Secretaría de Gobierno, que han avanzado de manera conjunta para poner orden en la seguridad pública, a través de la mesa de seguridad”.

El Dato: González Saravia entregó la placa de la Declaración de protección a la indicación geográfica del Traje de Chinelo Originario de Morelos a Tepoztlán, Tlayacapan y Yautepec.

Añadió que cuidar a “Morelos es cuidar primero a quienes nos cuidan”, por eso se dignificó la labor de la policía estatal, con un incremento del 30 por ciento en su salario, lo cual “es un acto de justicia para quienes realizan una de las tareas más exigentes del estado” y expreso su reconocimiento a los policías que todos los días arriesgan la vida para construir la paz.

Destacó una inversiones históricacon los municipios, para fortelecer la inteligencia operativa con la instalación de 19 arcos carreteros, más de mil 500 cámaras y 12 centros de comando, para ampliar la vigilancia y la capacidad de reacción en toda la entidad, que gracias a ello se han permitido más de 13 mil aseguramientos.

“Este año alcanzaremos cobertura total en arcos carreteros y centros de comando. Ampliamos el estado de fuerza, con 239 elementos policiales acreditados en la academia, garantizando mayor presencia territorial. En zonas de afluencia turística como Cuernavaca y Tepoztlán, pusimos en marcha la policía turística para brindar atención y protección especializada”, dijo.

Destacó que el campo es una de las prioridades de su Gobierno, ya que se transitó de invertir 70 millones a 700 millones de pesos en un año, y desarrolló el primer mapa de fertilidad de suelos de todo el país: “Nuestro objetivo es convertirnos en el primer estado agroecológico de México. Y este año instalamos más de 40 módulos agroecológicos en 15 municipios. Rehabilitamos más de 170 kilómetros de caminos de sacacosecha y adquirimos maquinaria agrícola estratégica para poner al servicio de las y los productores”.

Expuso que se mejoró la infraestructura educativa en 110 escuelas y recuperaron espacios públicos. Además, las carreteras de evacuación del volcán Popocatépetl fueron intervenidas, con una inversión de 112 millones de pesos, para darle atención a esa zona prioritaria del estado.

“Ordenar la infraestructura significó también ejecutar más de 200 obras con una inversión superior a 730 millones de pesos. Rehabilitamos cerca de 60 kilómetros de vialidades, fortalecimos el circuito carretero Tierra y Libertad”, refirió.

En salud, en coordinación con el IMSS-Bienestar y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se refuerza la atención hospitalaria y mejoran centros médicos; a través del DIF se entregaron raciones alimentarias y canastas básicas. En materia hídrica, se avanzó en la gestión del agua, en acciones de restauración ambiental y en la realización de 45 obras hidráulicas.