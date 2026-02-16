PT y Partido Verde avanzan en negociación de reforma electoral; prevén iniciativa antes de terminar febrero

La presidenta del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón Trujillo, y la senadora del Partido del Trabajo (PT), Geovanna Bañuelos de la Torre, confirmaron este lunes que avanzan las negociaciones sobre la reforma electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión antes de que concluya febrero, luego de meses de reuniones y mesas de trabajo coordinadas por la Secretaría de Gobernación (Segob).

En conferencia de prensa en el Senado de la República, Castrejón Trujillo reconoció que aunque aún no hay un texto definitivo, “ha habido algunas reuniones por parte de los aliados, a los cuales hemos sido invitados” y destacó el “diálogo muy abierto” que Gobernación ha mantenido con el Partido Verde en las últimas tres semanas.

“El Verde va por, obviamente, ayudar a que sean elecciones firmes, transparentes. En ese sentido es en lo que nosotros hemos compartido”, señaló la senadora, quien preside la Comisión de Gobernación en la Cámara alta. Sin embargo, aclaró que “todavía como tal no hay un contenido del cual nosotros podamos compartirles” y que “falta incluso saber a qué Cámara será enviada” la iniciativa.

Por su parte, la senadora Bañuelos De la Torre reveló que en ese mismo momento integrantes de la dirigencia nacional del PT se encontraban reunidos desde la mañana con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y con Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial, para trabajar en el texto de la reforma.

Bañuelos destacó el papel de la secretaria Rosa Icela Rodríguez en la conducción de las negociaciones: “Agradecemos la cortesía, el tiempo, la amabilidad de la secretaria Rosa Icela para conducir estas mesas de negociación y ha sido su papel destacado y extraordinario”.

Ambas senadoras coincidieron en que las comisiones legislativas correspondientes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado están listas para analizar la iniciativa una vez que sea enviada, aunque aún no se ha definido si se abrirán foros de consulta o cuál será el proceso legislativo específico que seguirá la propuesta de reforma electoral.

