Elementos de la Semar confrontan a ‘huachicoleros’ en Chiapas; disparan al aire | VIDEO

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) enfrentaron a un grupo de presuntos traficantes de gasolina ilegal en el río Suchiate, en Chiapas, situación que derivó en disparos al aire por parte del cuerpo de seguridad.

En redes sociales circuló un video donde se aprecia un enfrentamiento entre elementos de la Semar y un grupo de personas a bordo de balsas, a punto de ingresar a territorio mexicano por el río Suchiate, reconocido como uno de los principales puntos de tráfico de combustible ilegal desde Guatemala.

En la grabación se aprecia que las personas, quienes aseguran que “estamos trabajando”, piden a los elementos de la Semar no dispararles, pues ellos no vienen armados.

“¡No puedes tirar! ¡No puedes tirar! ¡No venimos armados! ¡No puedes tirar!” dice una persona en el video, en repetidas ocasiones, al ver que los elementos del cuerpo de seguridad les están apuntando.

A causa de esto, los elementos de seguridad realizan varios disparos al aire y retroceden. Incluso, algunos conatos de pelea se originan entre los oficiales y los individuos, aunque en ningún momento escala hasta una confrontación o pelea física.

El hecho fue presenciado por civiles y autoridades desde el Puente Internacional Rodolfo Robles, de acuerdo con fuentes consultadas. Posteriormente, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional acudieron a la zona para reforzar el operativo.

De acuerdo con reportes, después de este incidente, las personas con la balsa retrocedieron a territorio guatemalteco. Sin embargo, no se aclaró si de verdad llevaban combustible ilegal o cuál era el motivo de su cruce del río. Uno de ellos solo se limitó a repetir: “Estamos trabajando, estamos trabajando…”.

No se reportaron heridos por estos hechos, ni mayores incidentes debido a los disparos al aire. La Semar tampoco ha emitido un comunicado a propósito de este episodio.

La semana pasada, la Semar aseguró 15 bidones con diésel abandonados en una balsa en el mismo río, también sin detenidos.

El tráfico de combustible desde Guatemala hacia México se ha intensificado debido a la diferencia de precios entre ambos países. Según reportes de medios nacionales, la gasolina premium puede costar alrededor de 16 pesos en Guatemala, frente a 24 pesos en la frontera sur mexicana;

En tanto, el diésel ronda los 14.50 pesos en el país centroamericano y hasta 26 pesos en estaciones de Petróleos Mexicanos, lo que ha incentivado un mercado ilegal en la zona.

