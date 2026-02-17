¿Habrá clases mañana por el miércoles de Ceniza y el simulacro del 18 de febrero?

Este miércoles 18 de febrero es el miércoles de Ceniza, y debido a que muchas personas en el país pertenecen a la comunidad católica surge la duda de si se suspenderán clases este día.

Además del miércoles de ceniza, este miércoles también se realizará el primer simulacro del 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que esto también ha generado duda sobre las clases en estas entidades.

Asimismo, en algunas entidades del país se suspendieron clases este lunes 16 y martes 17 de febrero debido a que se están llevando a cabo los carnavales en Veracruz y en Mazatlán.

Asistentes al paseo costero de Mazatlán, ayer en el desfile del carnaval. ı Foto: Especial

¿Hay clases el miércoles 18 de febrero?

Pese a que muchas personas tengan esta duda, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha emitido información sobre una posible suspensión de clases por ninguna de estas dos razones.

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP del ciclo escolar 2025-2026, en febrero únicamente se tiene contemplada la suspensión de clases el viernes 27 de febrero por la junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordinaria.

El periodo vacacional de este año está contemplado para iniciar a partir del lunes 30 de marzo, y concluirá el viernes 10 de abril; sin embargo, debido a que el viernes 27 de marzo también se realizará la junta del CTE mensual, las clases se suspenden desde ese día.

En gris, los días de Semana Santa de 2026 que serán vacaciones, según el calendario de la SEP. ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué es el miércoles de Ceniza?

El miércoles de Ceniza marca el inicio del periodo de 40 días de la cuaresma, durante este día las y los creyentes católicos van a las Iglesias para que el padre les coloque una cruz de ceniza en la frente.

Además, algunas personas que pertenecen a la comunidad católica acostumbran a realizar ayuno y abstenerse de consumir carnes rojas; así como aprovechar este periodo para la reflexión, a pedir perdón por sus pecados y a acercarse a la religión.

Miércoles de ceniza ı Foto: Especial

¿A qué hora será el simulacro?

El primer simulacro del 2026 se realizará en la CDMX y el Edomex, este tendrá una una hipótesis de magnitud 7.2 en la escala de richter, con localización a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca con una profundidad de 12 kilómetros y la alarma sonará a las 11:00 horas.

Se recomienda a las y los estudiantes seguir las indicaciones de evacuación que se den en las instituciones educativas, para que conozcan el procedimiento que deben realizar en caso de un sismo.

Primer Simulacro 2026 CDMX y Edomex ı Foto: Redes Sociales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.