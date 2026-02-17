‘México es socio confiable’, asegura Julio Berdegué a asesores de legisladores estadounidenses

Al sostener un encuentro con asesores de legisladores estadounidenses y la organización Center Forward, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, aseguró que México es un socio en el cual se puede confiar y que además se conduce bajo dinámicas de respeto.

En una publicación hecha en redes sociales, el funcionario comentó que el diálogo se trató de la relación comercial entre ambos países, sobre todo con motivo de la revisión que se hará del T-MEC y lo que involucra al sector agroalimentario.

“Compartí con ellos la visión del Gobierno de México sobre el T-MEC y la revisión en curso, en lo concerniente al sector. Coincidimos en que México es un socio confiable, seguro, justo y respetuoso”, dijo.

Comentó haber sido consultado sobre los trabajadores agrícolas, respecto de quienes se pronunció porque se les trate con respeto a sus derechos.

“En respuesta a una pregunta sobre trabajadores agrícolas mexicanos, señalé la importancia que tiene para nuestro país el respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas que trabajan al otro lado de la frontera”, dijo.

En el diálogo, el funcionario también expuso la postura de México ante las medidas que calificó como unilaterales de parte de Estados Unidos con relación al sector ganadero en el norte del país y la exportación de jitomate.

Lo anterior en referencia a la plaga de gusano barrenador que llevó a un cierre que se ha extendido por 14 meses, y el arancel a las exportaciones de jitomate, bajo la acusación de dumping, es decir, que el precio al que se comercializa el alimento de parte de México es más bajo y termina por perjudicar a los productores estadounidenses.

“Desde la Secretaría de Agricultura y en cumplimiento de la instrucción y las orientaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, promovemos la colaboración y cooperación con respeto a la soberanía de ambos países”, sostuvo.

